Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanlığı, bilgi kirliliği konusunda vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat çekilirken Bakan Koca'nın resmi hesapları dışındaki hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada etkisini hissettiren koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda birçok kurum ve kuruluş önlemlerini sıkılaştırırken ne yazık ki bilgi kirliliği sorunu da baş gösteriyor.

Sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla yayılan bazı teyitli olmayan bilgiler, kişilerin panik olmasına yol açarken bu süreçte en iyi sonucu almak için çabalayan yetkililerin de işlerini zorlaştırıyor. Bu konuyla mücadelenin önemine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, bugün bir basın açıklaması yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada vatandaşların yalnızca resmi hesaplara güvenmeleri istendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesapları paylaşıldı. Fahrettin Koca'nın resmi Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarına sitelerin isimlerinin üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakan Koca'nın en güncel duyuruları ilk olarak Twitter hesabından paylaşıyor olmasından dolayı Twitter hesabını takipte kalmanızda yarar var.

Bilindiği üzere özellikle Twitter'da Bakan Koca için açılan bazı hesaplar, 'hayran sayfası' veya 'parodi hesap' adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu hesaplardan bazılarının 600.000 takipçiye yaklaştığını söylemek de mümkün. Sahte hesaplardan yapılan paylaşımların bazıları sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçek sanılabiliyor ve paniğe yol açabiliyor. Bu yüzden resmi olmayan hesaplar dışındaki hesaplardan paylaşılan bilgilere itibar etmemek en doğru hamle olacaktır.

Sağlık Bakanı'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizdeki güncel hasta sayısı 967'ye ulaşmış durumda. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 21. Bilindiği üzere yaşlı kesimi ağır şekilde etkileyen koronavirüs için tedbirler sıkılaştırılmış; 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkışları sınırlandırılmıştı. Gelecek yeni önlemleri ve açıklamaları anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız.