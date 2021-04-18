Dünya Üzerinde Toplamda 2,5 Milyara Yakın T-Rex Yürüdü

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bugüne kadar dünya üzerinde 2,5 milyara yakın T-Rex türü dinozor yürüdü, avlandı, öldü. Bu sayının çokluğu sayesinde milyonlarca yıllık kalıntılardan 100 adet keşfedildi. Eğer sayı milyonlarla sınırlı olsaydı, muhtemelen dinozorların varlığından dahi haberdar olmayacaktık.

Bir zamanlar yeryüzünde birbirinden çeşit büyüklükleri ve tipleriyle ağır ağır dolaşan dinozorlar, birçoğumuzun aklında özellikle T-Rex olarak tanıdığımız “Tyrannosaurus rex” türüyle özdeşleşmiş durumda. Bu etçil tipi bu kadar tanımamızın nedeniyse türün dinozorların arasındaki en zorba türlerden birisi olmasıydı. Ayrıca kendileri, en büyük etçil dinozor cinslerinden de biriydi.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre yalnızca bir tanesi bile yeterince korkunç olan bu tür, dünya üzerinde fazlaca sayıda bulunuyordu. Araştırmaya göre bundan milyonlarca yıl önce yeryüzünde 2,5 milyar T-Rex dolaşıyordu. Yapılan araştırmada elde edilen sonuç yalnızca bir tahminle sınırlı olsa da büyük bir önem taşıyor.

2,5 milyar civarında T-Rex yeryüzünde cirit attı:

Bilim insanlarının böyle bir tahmin yapmalarının altıysa elbette boş değil. Araştırmada vücut büyüklüğü, cinsel olgunluk ve bu canlıların enerji ihtiyaçlarına dayalı hesaplamalar kullanıldı ve 127.000 nesil boyunca kaç T-Rex’in yaşadığı kaba bir rakamla ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi Paleontoloji Müzesi Direktörü Charles Marshall, bunun “Çok fazla çene, çok fazla diş, çok fazla pençe” anlamına geldiğini söyledi.

Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre T-Rex’ler, Kuzey Amerika topraklarında 1,2 milyon ila 3,6 milyon yıl arasında dolaştılar. Bununla birlikte sonuçlardan elde edilen bilgilerle türün 14 ila 17 yıl içinde cinsel olgunluğa ulaştığı, ortalama 28 yıl yaşadıkları da yapılan tahminler arasında yer aldı. Müze direktörü, çalışmayla elde edilen sonucun kendisini de şoka uğrattığını ifade etti.

Fakat bu sayı her ne kadar kulağa uçuk gelse de aslında günümüzde bulunan T-Rex fosili sayısı (100’e yakın) düşünüldüğünde oldukça mantıklı geliyor. Bu durumu açıklayan direktör, eğer bu sayı 2,5 milyar yerine 2,5 milyon olsaydı, bugün dinozorların var olduğunu dahi bilmiyor olacağımızı söyledi.