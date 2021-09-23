Duyurulduğu günden bu yana hem gastronomi, hem astronomi, hem de eğlence meraklılarının beklediği Space 220 restoranı açıldı. Restoran müşterilerine dünya yörüngesinde yemek yeme şansı sunuyor.

İşinden istifa edip, “abi ne kazanç var biliyomusun” çıkışıyla restoran ya da kafe işine girerek, birkaç ay sonra batıran ama her şeye rağmen cesareti takdir edilesi koca yürekli yatırımcılarımızın “keşke aklımıza gelseydi” diyeceği bir restoran konsepti bu hafta hayata girdi. Fakat bizim hayatımıza değil.

El vermeyen maddi imkanlar sebebiyle daha üniversitesinin yörüngesindeki bir restoranda yemek yiyemeyen arkadaşlarınızın heyecanını, bu restoranda yemek yiyerek paylaşabilirsiniz. Daha önce duyurulan ve beş yıldır beklenen, Disney’in uzay konseptli restoranı Space 220 bu hafta açıldı. Restoran, müşterilerine dünya yörüngesinde yemek yeme şansı sunarak bir ayrıcalık oluşturuyor.

G’astronomik macera

Uzay konsepti sunan restoranda yemek yiyen konuklar, Stellarvator’a binerek Centauri istasyonuna yükselirler ve gezegenin panoramik manzarasını görürler. Tüm bunlar bir simülasyon olsa da, astronotların ve uzay turistlerinin yaşadığına benzer bir deneyim sunuyor. Florida’daki Walt Disney World Resort’ta yer alan restoran, konseptiyle dünyanın güzel yemeklerini uzayda yedirmeyi vadediyor.

Restoran, birçok detayıyla da NASA’ya selam gönderiyor. Adının dayandığı Space 220 Stellarvator’ın ulaştığı irtifa, gerçek bir uzay uçuşuna da göndermede bulunuyor. Stellarvator hakkında dikkat edilmesi gereken bir diğer detay ise; aşağıdan bakanların onun kalkışından kısa bir süre sonra gerçek fırlatma alanı görmeleri. Ayrıca, yemek yiyen konuklar, dünyayı günün saatine ve güneşin o andaki konumuna göre farklı durumlarda görebiliyorlar.