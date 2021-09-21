Elon Musk'tan Turistik Uzay Seyahati İtirafı

Geçtiğimiz günlerde SpaceX şirketiyle 4 sivili uzaya göndermeyi başaran Elon Musk, onca hesaplamanın yanında bir tane potansiyel sorunu görememiş gibi görünüyor. Twitter üzerinden paylaşım yapan Musk, bu görevde tuvalet konusunun ufak sorunlar çıkardığını söyledi.

Performanstan ödün vermeyen elektrikli araçlarıyla tanıdığımız Tesla’nın kurucularından olan Elon Musk, son zamanlarda uzay alanındaki çalışmalarıyla gündemde. Söz konusu milyarderimiz, özellikle de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Inspiration4 uçuşuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

4 kişilik sivil ekibin 3 gün boyunca dünyanın etrafında döndüğü Inspiration4 görevi, her ne kadar kulağa basit gelse de uzay turizminin kapılarını insanlığa açmış oldu. Fakat bu, uzay turizmimizin ilk uçuşu olduğundan birkaç kusur da olmadı değil. Bilgilere göre ekip, uçuş sırasında tuvalet kaynaklı sorunlar yaşadı.

“Bir dahaki uçuşta kesinlikle daha gelişmiş tuvaletler kullanılacak”

Söz konusu sorun, kapsüldeki atık yönetim sisteminin bir anormallik sezmesiyle kendisini gösterdi. Emici fanla ilgili bir sorun yaşadığı belirtilen ekibin tam olarak nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldığı açıklanmadı fakat bu sorunun 3 günlük geziyi kötü etkilediğini düşünürsek, kötü kokuların etrafta dolaştığını düşünmek zor olmaz.

Twitter hesabı üzerinden Florida’da Inspiration4 ekibini bizzat tebrik ettiğini belirten Musk’ın paylaşımına, bir dahaki uçuş için “ısıtmalı tuvalet koltuğu” teklifi geldi. Buna yanıt olarak ise Musk, bir dahakine kesinlikle daha gelişmiş tuvaletlerin kullanılacağını, bu uçuşta kullanılanların birtakım sorunlar çıkardığını söyledi.

Uzay yolculukları konusunda bu tür sorunlar ilk kez karşımıza çıkmıyor. Zira NASA da tuvalet konusunda potansiyel geliştirmeleri hala arıyor. Elbette tuvalet dediğimizde evlerimizde bulunanlar aklınıza gelmemeli. Zira uzayda yerçekimi olmadığından, tuvalet gibi en basit ihtiyaçlar için bile o ihtiyaçlara yönelik cihazların yapılması gerekiyor.

Farkı anlatmak adına uzaydaki tuvaletlerin kabaca vakum yöntemini kullandığını söyleyelim.