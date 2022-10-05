Dünyaca Ünlü Yapıları Ülkemizdeki Şehirlere Yerleştirdik

Dünyaca ünlü yapılar Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Bugün sizler için hazırladığımız görsellerle bu soruya bir cevap bulmaya çalışacağız.

Ülkemiz hem coğrafi yapısı hem de üzerinde bulunan eserlerle çok özel bir yer. Efes harabelerinden Nemrut Dağı heykellerine kadar pek çok etkileyici tarihi eser var. Medeniyetin ilk günlerinden itibaren oluşan bu tarih, haliyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ülkemiz bu konuda çok başarılı, ancak Dünya'ya baktığımızda da son derece etkileyici yapılar var.

Bugün sizlere ülkeleri turist akınına uğratan, Dünya'nın en ünlü yapılarından bazılarını ülkemize getireceğiz. Bunu yaparken de kendi ülkemizin temsilleri olan bazı yapıların alanlarını kullanacağız. Sizler için yaptığımız görsel çalışmalarıyla Eyfel Kulesi'nden Burj Khalife'ye pek çok yapıyı ülkemizde getirdik. O zaman hadi gelin, "bu yapılar bizde olsaydı nasıl görünürdü?" sorusuna cevap olabilecek içeriğimize bakalım.

Pisa kulesi Taksim Meydanı'nda. İtalya'daki gibi turist akınına uğrar mıydı dersiniz?

Londra'nın simgesi Big Ben'i İzmir'de Saat Kulesi'nin yerine koyduk. Hangisini tercih ederdiniz?

Brezilya, Rio'da her sene sayısız turist akınına uğrayan Kurtarıcı İsa heykelini Antalya semalarına getirdik.

San Francisco'nun efsane köprüsü Golden Gate'i 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yerine koyduk.

İstanbul'daki Çamlıca Kulesi yerine dünyanın en ünlü yapılarından olan Eyfel Kulesi'ni koyduğumuzda ortaya böyle bir manzara çıkıyor.

"Bursa manzarasında dünyanın en yüksek binası nasıl görünürdü?" sorusuna verdiğimiz cevap. Bu görselde Burj Khalifa ve Burj Al Arab binalarını Bursa'da görüyorsunuz.

Antik Mısır'ın ölümsüz eseri piramitler, Ağrı Dağı'nın eteklerinde olsaydı şöyle bir manzaraya bakıyor olurduk muhtemelen.

Paskalya Adası'nın ünlü Moai heykellerini Nemrut Dağı'na yerleştirdik. Dünyanın iki farklı bölgesindeki sanatın farklılığını çok iyi görebilirsiniz.

Sizin favoriniz hangisi?