28 Eylül tarihinde herkesin kullanımına açılan DALL-E'ye Türk müzik gruplarının isimlerini söyledik. Peki bu isimlerden yapay zeka tam olarak ne anladı?

Herkesin kullanımına açılan ve deneme sürümünde 50 kredi sağlayan DALL-E ile ortaya çıkan birbirinden garip görüntüleri daha önce sizlere derlemiştik. Bunun dışında biz de Türkçe şarkı sözlerini alıp bir başka yapay zekâya, Midjourney'e anlatmış ve sonrasında bu sözlerle oluşturduğu görselleri sizlere aktarmıştık.

Şimdiyse erişime açılan DALL-E ile oluşturduğumuz görüntülerle karşınızdayız. Bu sefer listemizde şarkı sözleri değil, bazılarının isimlerinin ne anlama geldiğini bizim bile anlamadığımız Türk indie müzik grupları bulunuyor. DALL-E'nin, bu müzik gruplarının isimlerinden ne anladığına gelin birlikte bakalım.

Not : Görsellerin cevaplarında prompt'lara da yer verdik. Bazı görsellerin prompt'larında gereğinden fazlaymış gibi görünen detaylar görebilirsiniz fakat bunu, yapay zekâya bir arka plan sağlamak için çok genel görünen isimlerde yapmamız gerekiyor.

Grup isimleriyle oluşturulan görsellerin en başındaki görselimiz bu:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Kunduz mu onlar?

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Bu seferki oldukça zor fakat bir ipucu verelim: Kedilerin 9 canı var derler; peki bizim?

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Jüpiter'le bir alakası olduğu kesin:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Bunun oldukça basit olduğunu düşünüyoruz:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Kırmızı başlıklı kız oldukça şirindi. Fakat bundan olumlu bir hava alamıyoruz doğrusu:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Burada seçenek yelpazesi pek de geniş değil gibi:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Önemli meseleler konuşulacak gibi görünüyor:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Büyük bir ev... Nereden geliyor olabilir acaba?

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Perdenin arkasında biri mi var?

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

Oldukça havalı görünüyor olsa da kötü bir senaryodan kalmış gibi görünen bir bisiklet:

Hangi grup olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cevap

DALL-E'nin nasıl kullanıldığına göz atmak için ilgili içeriğimize bakabilir ve kendi görüntülerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.