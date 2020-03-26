Dünyada Koronavirüslü Vaka Sayısı 500.000’i Geçti

Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bugüne kadar toplamda 500.000 kişide tespit edildi. Virüs, şu ana kadar teyit edilen verilere göre 23.067 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

2019 yılının aralık ayı sonlarına doğru gizemli bir hastalık olarak Çin’de yayılmaya başlayan koronavirüs, kısa süre içerisinde ülkenin her yerinde görülmüştü. Virüs nedeniyle Çin’de yaşam durmuş, birçok şehir karantina altına alınmış ve ülkedeki tüm etkinlikler iptal edilmişti.

Çin, bugün yaralarını sarmış olmaya başlasa da virüs ocak ayında dünyanın birçok ülkesinde görülmüştü. Her geçen gün daha çok yayılan virüs, kısa süre içerisinde bütün kıtalara yayılarak bir pandemiye dönüşmüştü. Virüs nedeniyle bütün dünya çöküş yaşarken bugün açıklanan rakamlar hiç de iyiye işaret olmadı.

Toplamda 500.000 kişiye bulaştı:

Günümüzde tam 175 ülkede görülen koronavirüs, ülkelerin şu ana kadar açıkladığı verilere göre toplamda 511.603 kişiye bulaştı. Koronavirüse rastlanan 511.603 kişiden 120.996’ı iyileşirken 23.067’si hayatını kaybetti. Virüs, dört gün önce açıklanan verilerde toplamda 13.000 kişinin ölümüne neden olmuştu. Yani dört günde ölü sayısında 10.000’lik bir artış yaşandı.

Açıklanan verilere göre bugün koronavirüsün tespit edildiği en çok vaka sayısı Çin’de olurken İtalya, çok az bir farkla Çin’i takip etti. Listenin geri kalanında 76.514 vakayla Amerika Birleşik Devletleri, 56.197 vakayla İspanya, 43.646 vakayla Almanya, 29.406 vakayla İran ve 25.624 vakayla Fransa yer aldı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs, maalesef geçtiğimiz haftalarda ülkemize de giriş yaptı. 11 Mart’ta açıklanan ilk vakanın ardından koronavirüs, ülkemizde de tüm dünyada görülen artış grafiğini takip etti. Bu akşam paylaşılan verilere göre ülkemizdeki vaka sayısı 3.629 olurken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu.

Birçok yetkilinin bugüne kadar görülmüş en korkunç şeylerden biri olarak nitelendirdiği koronavirüs salgını, her geçen gün katlanarak yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı artış göstermeye devam ederken olası bir aşının 18 ay içinde çıkacağı belirtiliyor.