Animasyon yapımları seviyor ve izliyorsanız Netflix’in yetişkinler için yayınladığı animasyon dizileri mutlaka takip etmenizi öneriyoruz. Dili ve anlatımı oldukça sert animasyon içerikleri sizler için listeledik. Umarız keyif alırsınız.

Son dönemde adını yaptığı zamlarla anılan Netflix, aslında birçok başarılı yapıma ev sahipliği yapıyor. Animasyon dizi izlemeyi seviyor ve izleyecek bir içerik bulamıyorsanız, bu noktada Netflix’in yayınladığı animasyon dizilerini sizlere öneriyoruz. Özellikle 90'lı ve öncesi neslin yoğun çizgi film ve animeyle büyümesinden dolayı böyle dizileri, gerçek anlamda çoğu kişiye hitap ediyor.

Animasyon dizilerin aslında çocuklar için olmasını bekleyen birçok insan bulunuyor. Ancak barındırdığı eleştiriler, sataşmalar, kullandığı dil ve mizah yönüyle yetişkinler için daha tüketilebilir hale gelen yapımlar da var. Aslında yetişkinler olarak biraz da bizim “ağır çocuk olmaya” hakkımız var gibi.

Netflix'i yetişkinlere özel yayınladığı animasyon dizileri:

BoJack Horseman

F is for Family

Final Space

Paradise PD

The Midnight Gospel

Castlevania

Hoops

Close Enough

Big Mouth

Rick and Morty

South Park

Trailer Park Boys The animated Series

Archer

Disenchantment

Işıltılı Hollywood yaşantısını giydirmelerle dolu olan BoJack Horseman (IMDB 8.7)

Netflix’de yayınlanan en eğlenceli animasyonlar arasına girmeye aday olabilir. Hollywood yaşantısına, menejerlere ve “eski ünlülere” sürekli göndermeler yapan dizi oldukça sert bir dil içeriyor. BoJack Horseman tüm dünyada beğenilen bir animasyon dizisi olmasıyla beraber kısaca; “Horsin’ Around dizisinin yıldızı olan BoJack Horseman’in dizinin bitmesinin ardından kendini nasıl dağıttığı, star egolarını ve Hollywood piyasasını” konu alıyor.

Sokak kadar gerçekçi bir dile sahip: F is for Family (IMDB 8.0)

70’leri konu alan dizi o dönemde klasik bir Amerikalı ailenin hayatını konu alıyor. Şu ana kadar 4 sezonu yayınlanmış dizi 6 sezon onayı almış durumda. Bill Burr’un baba karakterini seslendirip, kendi çocukluğundan esinlenerek oluşturduğu F is For Family, 70’leri oldukça eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Sert dili ve yetişkinlere yönelik içeriklerii aslında sokakta karşılaşabileceğiniz kadar. Dizinin Türkçe dublajının da oldukça başarılı olmasıyla beraber herkese hitap ettiğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle baba ve erkek çocuk ilişkileri konusunda ciddi göndermeleri olan diziyi mutlaka izlemenizi öneririz.

Uzay maceraları ve gizemli hikayeleri ile dikkat çeken Final Space (IMDB 8.3)

Gary ve Mooncake’in efsanevi hikayesini konu alan, uzayda mahkum olarak kalan şapşal bir karakteri anlatan dizi de Gary’nin aslında pekte şapşal olmadığını anlıyoruz. Dizi Netflix’in gerçekten olmuş diyeceğiniz içeriklerinden biri. Final Space’in oldukça enteresan da bir hikayesi var. Gary Space olarak hikayeye başlayan Olan Rogers diziyi Cartoon Network’e satamıyor.

2016 yılında ilk pilot bölümü kendi Youtube kanalında yayınlayan Olan Rogers; TBS, Fox, FX, Comedy Central’a sunum yapıyor ve diziyi TBS alıyor. Final Space özellikle uzay maceraları ve gizem hikayeleri severler için oldukça ideal bir dizi. Belirtmemiz gerekiyor ki, bu dizide komedi öğelerinin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, keza dizi çok ciddi “dram” içeriyor. Biraz daha abartacak olursak Final Space Netflix’te yayınlanan konusu en iyi işlenmiş animasyon dizisi olabilir.

Çocukların ulaşamamaları gereken yapımlardan: Paradise PD (IMDB 6.9)

Cinsellik, argo, saldırgan dil ne ararsanız olan eğlenceli animasyon yapımlarından biri de Paradise PD. Brickleberry serisini yapan ekibin yaptığı Paradise PD, yaptığı ağır göndermelerle ilk bölümünden tarzını oldukça belli ediyor. Dizinin en sevilen karakterleri Kevin ve Bullet. Ancak söylemeliyiz ki Netflix’in en çok eleştirilen içeriklerinden biri yine Paradise PD. Bazen yetişkinler için bile oldukça ağır bir dili ve anlatımı olduğu konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3.sezon yerden yere vurulmuş durumda. Uyuşturucuyla mücadelenin ana konu olduğu Paradise PD’de Dragon Ball göndermeleri bile bulabilirsiniz.

Derin sorgulamalara sürükleyen The Midnight Gospel (IMDB 8.3)

Oldukça saykodelik bir dizi olan The Midnight Gospel’de kendinizi sık sık başka gezegenlerde maceralarda bulabilirsiniz. Bir simülasyon cihazıyla evren nasıl gezilir, varoluş nedir gibi birçok sorgulama yapacağınız dizi adeta bir podcast tadında geçiyor. Animasyon konusunda “Bu ne bea” diyebileceğiniz ancak diyaloglarının adeta bunu unutturacağı dizinin yaratıcısı Adventure Time’ı yaratan “Pendleton Ward”. Adventure Time’ı yapan neler yapmaz ki diyebilirsiniz, aynen öyle The Midnight Gospel ilk sezonuyla sizlere oldukça farklı bir dünya sunacak.

Bir anime efsanesi: Castlevania (IMDB 8.2)

1986’dan beri hayatımızda olan, Konami’nin efsane oyunu hatta abartalım dünyanın neredeyse ilk rpg oyunlarından biri olan Castlevania aynı zamanda Konami’nin dünyada en çok satan oyunudur. Yine dünyanın en çok satan video oyunları listesine de girmiştir. Bununla beraber Netflix’te yer alan Castlevania efsanesinin anlatıldığı yapım da oldukça başarılıdır. Şimdi burada Castlevania’nın ne kadar inanılmaz olduğunu anlatmaya kalkarsak başlı başına bir makale ayırmamız gerekli ancak izleyin ve izletin efendim. Dracula var, Alucard var daha ne olsun. Vampir yapımlarını seviyorsanız kaçırmayın. Ah dip not dizinin 2009 da aynı isimle yayınlanan yapımla konu benzerliği dışında bağı yok. İkisini yan yana koyunca oldukça benzer gibi geliyor kanmayın buna.

Çıtır çerezlik basketbol animasyonu: Hoops (IMDB 6.1)

Ünlü bir basketbol oyuncusunun “ünsüz ve vasat” basket koçu oğluysanız hayat gerçekten çok zor. Coach Ben Hopkins’in vasat hayatının işlendiği dizi de klasik lise dizilerine göndermeler ve basketbol konusunda birçok şey bulabilirsiniz. Netflix’in daha çok çerezlik animasyon dizileri arasına girebilecek yapım keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak.

Çocuklara uygun Regular Show'un yetişkin hali: Close Enough (IMDB 7.8)

Regular Show’u yapan ekibin yeni dizi Close Enough aslında Regular Show’un küfürlü ve adult içerikli hali diyebiliriz. Video oyun geliştirici Josh’ın ve ailesinin başına gelenleri konu alan yapım aslında oldukça eğlenceli. Regular Show (Sürekli Dizi) seviyorsanız Close Enough tam size göre. Hatta biraz daha abartıp Mordecai adeta Josh olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Dizi oldukça akıcı ve sade ilerliyor. Animasyon ve Regular Show seviyorsanız mutlaka izleme listenize dahil etmenizi öneriyoruz.

Sex Education falan bu yapımın yanında fasa fiso kalır: Big Mouth (IMDB 8.0)

Gençlerin ergenlik dönemlerini konu alan adeta “ergenlik dediğin böyle olur koçum” diyen dizi. Her yer gönderme, her yer ergenlik kokuyor diyeceğiniz nadir dizilerden biri. Gerçekten gençlerin ergenlik sorunları ve bilinçaltının dışa vurumu konusunda “Allah Allah yahu bizde böyle miydik?” diye insana sorgulatıyor. Big Mouth mutlaka tek başınıza izlemeniz gereken bir dizi, keza aile bireylerinin bir anda odaya dalmasıyla ağız dolusu bir küfür duymaları aynı anda olabilir.

Bir televizyon efsanesi: South Park (IMDB 8.7)

Sene olmuş 2021 hala South Park izlemeyen de ne bileyim… 17.sezondan itibaren South Park’ın tüm bölümleri Netflix’de yer alıyor. Tüm yeni sezonların Netflix’de yer alması South Park’a ulaşımın daha kolay olmasına neden oldu. Colorado’da küçük bir kasabada Stan, Kyle, Kenny ve Eric’in maceraları 1997 yılından beri hayatımızın en eğlenceli zamanlarını geçirmemize neden oluyor. South Park hala izlemediyseniz hemen başlamanızı öneriyoruz.

Absürd komedinin tavan yaptığı Trailer Park Boys The Animated Series (IMDB 7.5)

Kanada yapımı eğlenceli bir komedi dizisi olan Trailer Park Boys’un animasyon versiyonu da aynı keyfi sizlere sunmaya devam edecek. Absürt komedi seviyorsanız yarıla yarıla izleyeceğiniz eğlenceli animasyon dizilerinden birini buldunuz demektir. Karavan parkında yaşayan Julian, Ricky ve Bubbles’ın hayatlarının nasıl değiştiğini gördüğünüzde sizde inanamayacaksınız. Trailer Park Boys izlemeyi seviyorsanız 12. sezon finalinin bittiği yerden The Animed Series’le devam etmeniz gerektiğini de biliyorsunuzdur ;)

Zaman karmaşası yaşatan Archer (IMDB 8.6)

Uluslararası Gizli Haber alma Servisinin (ISIS) New York bürosunda çalışan casus Sterling Archer’ın hikayesini konu alan yapım gerçek bir kült olabilir. FX’in 2009’dan bu yana yayınladığı çizgi roman tadında akan hikayesiyle izleyicilere bambaşka bir hikaye sunan Archer gerçekten oldukça başarılı. Dizinin zaman mekan tanımlaması da oldukça garip gelebilir, örnek vermek gerekirse karakterlerimiz 60’lar modasına uygun giyinirlerken, eski model bilgisayarlar ancak modern cep telefonları kullanıyorlar. Mutlaka sizlere oldukça farklı bir animasyon deneyimi sunacak Archer’ı izlemenizi öneriyoruz.

Simpsons ve Futurama’nın ekibinden çıkan Disenchantment (IMDB 7.2)

Disenchantment, Netflix’in efsane animasyon dizileri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Matt Groening’nin fantastik edebiyata tutkusunun dışa vurumu ve Josh Weinstein’ın orta çağ ve mitoloji hayranlığı dizinin bu kadar mükemmel olmasını sağlamış. Ortalama 10 yıldır Groening dizi hakkında çalıştığı, eskizler çizdiği ve Weinstein’ı ikna etmeye çalışması sonucunda canlanan Disenchantment, sonunda Prenses Bean’in maceralarının başlamasına neden olmuş. Bununla beraber Dungeons&Dragons severlere daha çok hitap eden dizi de bir FRP ya da RPG oyunda başınıza gelebilecek hemen her şey gerçekleşiyor. Dizinin entrika, gizem ve fantastik ergenlik dolu hikayesiyle mutlaka izlenmesi gereken yapımlar arasına giriyor. Henüz Disenchantment’a başlamadıysanız şimdi başlamanın tam zamanı.

...ve tabii ki Rick and Morty (IMDB 9.2)

Netflix’in en başarılı transferlerinden biri Rick and Morty olabilir. Biraz “Geleceğe Dönüş”, biraz “absürt komedi” al sana Rick and Morty. Dünyanın en başarılı animasyon dizileri içine kendini yazdıran Rick and Morty’nin maceraları Adult Swim’den hemen sonra Netflix’de yer alıyor. Rick and Morty’nin Netflix’e geçmesiyle beraber Türkçe dublaj bu dizide hayatımıza katıldı. Barış Özgenç’in Rick ve Morty seslendirmesi gerçekten oldukça başarılı ve eğlenceli olmuş. Netflix’de Rick and Morty bölümlerini izlemek bu nedenle oldukça keyifli.