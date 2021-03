1977’de ilk defa yayınlanan Star Wars filmlerinde yer alan ışın kılıçları artık bir simge haline geldi. Peki Star Wars ışın kılıçlarının dizi ve filmlerde yer alması durumunda neler olurdu hiç düşündünüz mü?

Işın kılıçları bilim kurgu ve fantastik yapım severler için oldukça havalı öğeler. Renk kristalleri sayesinde birçok egzotik renge bürünebildiklerine değinmek bile istemiyorum. Bununla beraber her Star Wars yapımı öncesinde “ışın kılıcı satışlarında” patlama yaşandığını da belirtmekte büyük fayda var.

Peki başka yapımlarda ışın kılıçları yer alsaydı? Youtube VFX’cileri bu konuyu çok önce hayal etmişler. Sadece Star Wars VFX’leri için açılan kanallar bile var. Tahmin edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz birçok filmde bu arkadaşlar sayesinde “ışın kılıçlarını” görebiliyoruz. Özellikle Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones serilerinde ışın kılıcı savaşlarının oldukça “egzotik” olduğunu şimdiden belirtelim. Daha fazla uzatmadan hadi gelin listemize geçelim.

#1 Genç Ned Stark vs Darth Arthur Dayne

Ned Stark ve Jon Snow konusunda tüm gerçeğin ortaya çıktığı Tower of Joy mücadelesini adeta bir Jedi vs Sith savaşına çeviren efsanevi kavga. İtiraf etmek gerekli ki tek kelimeyle muazzam bir montaj olmuş. Tek eksik Arthur Dayne tarafından lightning atılmıyor olması.

#2 Usta Gri Gandalf ve padavanları Moria Madenleri’nde

Yüzüklerin Efendisi serisi için yapılmış birçok montajdan sadece bir tanesi. Destansı bir ışın kılıcı savaşına hazır olun. Özellikle “Legalos ne kullanıyor öyle yav?” diye sorabilirsiniz. Henüz biz de çözemedik.

#3 Karayip Korsanları – Davy Jones’un İntikamı

Muazzam hazırlanmış bir montaj daha. Karayip Korsanları serisinde ışın kılıcı görmek gerçekten çok havalı ama montajı hazırlayanlar gemilerden top gülleri yerine “blaster” montajı yapınca bir an “aha ne oluyoruz?” diye sorduk. Gerçekten oldukça eğlenceli ve oldukça havalı bir montaj olmuş.

#4 Witcher the chosen one

Her yapıma montaj olurda Witcher’a olmaz mı? Bu arada Henry Cavill’dan da baya baya Jedi olurmuş. Bu montajı bizim izlediğimiz kadar, Disney yetkilileri de izler umarız. Jedi olmasa bile kendisi herhangi bir Sith Lord’unu çok rahat oynayabilir.

#5 John Wick – Sithlere Karşı

John Wick 3: Parabellum için yapılmış montaj gerçekten harika görünüyor. Zaten muazzam bir aksiyon filmi olan yapım birde ışın kılıçlarıyla hepten başka bir boyuta evrilmiş.

#6 Blade – “Işın Kılıcının İki Yüzü”

Vampir avcısı Blade’in Dark Saber kullanması mı daha yaratıcı yoksa peşindeki avcıların blaster kullanması mı? Bilemedik… Yine de Blade’den bir bounty hunter olur mu? Olurmuş.

#7 Yok artık! King Kong The Jedi

Montaj sanatçıları oldukça yaratıcı olabiliyorlar ama Kong’un eline ışın kılıcı vermekte ne bileyim? King Kong ışın kılıcıyla oldukça çekici durmuyor dersek yalan söylemiş oluruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

#8 Thor vs Hulk

Thor Ragnarok filminden alınan, Thor ve Hulk karşılaşması gerçekten oldukça çekici. Marvel evrenine ışın kılıçlarının ne kadar yakışabileceğini de aslında görmüş olduk. Keza bütün bu film serilerinde ışın kılıçlarını en rahat kaldırabilecek evren diyebiliriz.

#9 Arya vs Brienne ışın kılıcı düellosu

Game of Thrones’a o kadar çok ışın kılıcı montajı yapılmış ki neredeyse bir bölüm çıkabilir. Bununla beraber estetik düellolardan biri de Arya ve Brienne arasında gerçekleşiyor.

#10 Ivar the real Sith Lord

Vikings dizisinde ışın kılıcı düellosu görmemek çok ayıp olurdu. Ivar’ı kırmızı ışın kılıcıyla görüyoruz. Gerçek Sith felsefesine en yakın kişi de gerçekten Ivar olabilir.

#11 Sadece Deadpool

Deadpool Star Wars evreninde olabilir mi? Olabilir elbette. Söz konusu Deadpool olunca her şey mümkün. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok.

#12 Battle of The Bastards

Gerçekten olmuş. Game of Thrones Battle of the Bastards, son yılların en iyi savaş sahneleri arasında kabul edilen harika bir yapım olarak görülüyordu. Bununla beraber Game of Thrones ışın kılıcı güzellemelerinin de gayet başarılı olduğu açık.

#13 Yüzüklerin Efendisi full versiyon

Star Wars bar müziklerinin kullanılması mı dersiniz, Nazgul’lerin ellerindeki kırmızı ışın kılıçları mı dersiniz? Artık her şey mümkün oldukça eğlenceli bir montaj yapmışlar. Youtube da olmasa böyle editleri pek göremeyiz gibi.

Sizler bu montajlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.