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Brunei Kraliyet Ailesi’nin Özel Siparişi: Dünyadaki Tek Mat Siyah Ferrari Enzo Rekor Fiyata Satılacak!

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Fabrikadan çıkan tek mat siyah Ferrari Enzo, RM Sotheby’s aracılığıyla gizli açık artırmada rekor fiyat beklentisiyle satışa sunuldu.

Brunei Kraliyet Ailesi’nin Özel Siparişi: Dünyadaki Tek Mat Siyah Ferrari Enzo Rekor Fiyata Satılacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Maranello’daki fabrikadan mat siyah (Nero Opaco) rengiyle ayrılan dünyadaki tek Ferrari Enzo, özel bir satışla yeniden koleksiyonerlerin karşısına çıkıyor.

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RM Sotheby’s tarafından internet üzerinden gizli teklif usulüyle (Sealed platformu) satışa sunulan 2004 model bu hiper otomobilin nihai satış bedeli ise kamuoyuna açıklanmayacak. Üretilen yaklaşık 400 Enzo arasında Rosso Corsa, Giallo Modena veya parlak siyah gibi standart tonların dışına çıkarak orijinal fabrika çıkışlı tek mat renge sahip olan bu araç, otomotiv tarihinin en nadir parçalarından biri olarak kabul ediliyor.

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Brunei Kraliyet Ailesi’nin Özel Siparişi: Dünyadaki Tek Mat Siyah Ferrari Enzo Rekor Fiyata Satılacak!
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Brunei kraliyet ailesinin özel siparişi

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Sadece 5.740 kilometrede olan bu özel şasi, Brunei kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından sipariş edildi. Dış gövdesindeki mat siyah renk düzeni, kabin içindeki siyah deri döşemeler ve kırmızı gösterge panelleriyle bütünlük sağlıyor. Yıllarca Londra'nın prestijli semtlerinde görüldükten sonra Asya-Pasifik bölgesine gönderilen otomobil, 2022 yılında Ferrari’nin özel restorasyonlarından sorumlu Carrozzeria Zanasi tarafından 127 bin dolarlık bir bakımdan geçerek orijinal Nero Opaco rengiyle tamamen yenilendi.

Güncel piyasada Ferrari Enzo modellerinin değeri özelliklerine göre 7,7 milyon ile 13 milyon dolar arasında değişiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında parlak siyah renkli bir 2003 Enzo'nun 10,67 milyon dolara alıcı bulduğu göz önüne alındığında, dünyada tek olan bu mat siyah örneğin gizli tutulacak satış fiyatının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

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