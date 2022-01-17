Görünüşe göre Dünyamızın sıcak sandığımız çekirdeği sandığımızdan çok daha hızlı bir şekilde soğumaya devam ediyormuş. Peki bu durum nelere yol açabilir? Gelin beraber göz atalım.

Güneş Sisteminin yaşanılabilir tek gezegeni olan Dünyamızın sonu mu yaklaşıyor? Dünya’nın sonunun yakın olmadığı ama gün geçtikçe yaklaştığı aşikar zira biz insanlar onu ve onun atmosferini yaşanılamaz hale getirenleriz, bu bir gerçek. Dünya’nın sonunu yaklaştıran faktörlerden biri biziz evet ancak Dünya da kendi sonunu yaklaştırıyor.

‘Nasıl?’ diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım. Dünya bildiğiniz gibi Güneş’ten kopan bir parçanın soğumasıyla oluşan bir gezegen ve çekirdeği hâlâ aktif şekilde yanmakta. Ancak bir handikap var: Dünya’nın çekirdeği soğuyor ve zannedilenden çok daha hızlı soğuyor. Bunun Dünya’nın dönmesi ve Dünya’nın merkezindeki konveksiyonel dinamo gibi bir kaç sebebi var. Peki çekirdek neden daha hızlı soğuyor ve bu neye sebep açabilir?

Çekirdek soğudukça Dünya, Mars ve Merkür’e dönüşecek

Dünya’nın çekirdeği soğuduğundan ve soğumaya devam edeceğinden iyice katılaşacak ve jeolojik faaliyetler duracak. Bu da Dünya’nın çorak bir kayaya dönüşmesine sebep olacak, aynı Mars veya Merkür gibi. Yeni bir araştırmayla birlikte çekirdek soğumasının sanıldığından çok daha hızlı gerçekleştiği öğrenildi.

Bunun sebebinin Dünya’nın çekirdeğinin demir ve nikelden oluşan dış katmanında ve çekirdeğin içerisindeki erimiş akışkan lavda bulunan bir mineral olduğu düşünülüyor. Bu sınır mineralinin adı Bridgmanit ve ısıyı çok hızlı bir şekilde iletiyor. Bu sebeple çekirdeğin içindeki ısı hızla dış katmanlara doğru yayılıyor.

Daha kötüsü ise bridgmanit isimli mineral soğuduğu zaman perovskit isimli başka bir minerale dönüşüyor ve bu mineral ısı konusunda çok daha iletken bir madde. Bu sebeple çekirdeğin soğuması daha da fazla hızlanıyor. Dünya’nın ne kadar hızlı soğuduğunu ölçmek için ise şu anda bir ölçü birimi tabii ki yok ancak en azından bizim neslimizin görmeyeceği düşünülüyor.