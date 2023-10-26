Dünyanın dört bir yanında, sırf kapladıkları alanla bile dudak uçuklatan büyüklükte havalimanları var. Gelin en büyükleri hangileriymiş birlikte bakalım.

Uçak bileti satın alıp bir yolculuğa çıkmak, yeni yerler keşfedecek olmak oldukça keyifli. Bu yolculukların en önemli durakları ise özellikle de çok seyahat eden biriyseniz havalimanları oluyor.

Her havalimanının kendine has özellikleri var. Bazıları kalabalıklıklarıyla, bazıları tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ama bazı havalimanları var ki, o kadar geniş alanlara yayılıyorlar ki neredeyse bir ilçe kadar olanı bile var.

Dünyanın en büyük havalimanları hangileri?

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)

İstanbul Havalimanı (IST)

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)

Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO)

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

Yüz ölçümü: 776 kilometrekare

Bölge: Dammam, Suudi Arabistan

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, 776 kilometrekarelik alanı ile dünyanın en büyük havalimanı. Hatta diğer havalimanları ile kıyaslandığında dahi oldukça büyük bir alana yayılmış durumda bu havalimanı. Öyle ki ikinci sıradaki rakibinin neredeyse altı katı.

Körfez savaşı sırasında ABD’nin hava üssü olarak kullanılan ve sonrasında sivil kullanıma açılan Kral Fahd Havalimanı, adını dönemin Suudi Arabistan Kralından alıyor.

Havalimanı yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyüğü olmasına karşın yılda ortalama 10 milyon ziyaretçiyle çok da hareketli bir havalimanı değil…

Denver Uluslararası Havalimanı (DEN)

Yüz ölçümü: 135,7 kilometrekare

Bölge: Denver, ABD

Denver Uluslararası Havalimanı, yaklaşık 137 kilometrelik alanı ile Amerika kıtasının en büyük dünyanın ise ikinci en büyük havalimanı.

Denver Uluslararası Havalimanı'nın tasarımı da büyüklüğünü yansıtan detaylarla dolu. Havalimanının özel kılan önemli bir detaylardan bir diğeri de uçak pistinin dünyanın en büyük yedinci uçak pisti olması. Tabii bu kadar büyük bir havalimanı olunca, bu da şaşırtıcı olmuyor.

Denver Uluslararası Havalimanı her yıl 50 milyondan fazla yolcuya ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olmasının yanında en işlek havalimanları arasına da giriyor. Bu tür çok uçuşun gerçekleştiği, işlek havalimanları aynı zamanda genellikle en ucuz biletlerle ulaşabileceğiniz havalimanları da oluyor. Seçenek çoksa, fiyat da buna göre düşebiliyor…

İstanbul Havalimanı (IST)

Yüz ölçümü: 76 kilometrekare

Bölge: İstanbul, Türkiye

İstanbul Havalimanı, 2019 yılında tam kapasite hizmete başladığından bu yana dünyanın en büyük havalimanları arasında 3. sırada yer alıyor.

76 kilometrekarelik devasa bir alanı kaplayan havalimanı, içerisinde spadan alışveriş mağazalarına pek çok şey barındırıyor. Havalimanı yüz ölçümünün yanında ulaştığı yolcu sayısıyla da dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda yıllık 100 milyonun üzerinde yolcu sayısına ulaşması hedefleniyor.

Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW)

Yüz ölçümü: 69,6 kilometrekare

Bölge: Dallas, Forth Worth, ABD

Neredeyse 70 kilometrekarelik alanı ile ABD’nin en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük dördüncü havalimanı olan Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 1975 yılından beri kullanılıyor.

Havalimanı ABD’nin Dallas ve Forth Worth şehirlerinin arasında devasa bir alana yapılmış. Yıllara göre değişkenlik gösterse de genelde dünyadaki hem en yoğun uçak trafiğine hem de en yüksek yolcu trafiğine sahip 5 havalimanından biri oluyor.

Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nın içerisinde dört tanesi iç terminal, bir tanesi dış terminal olmak üzere toplamda beş terminal bulunuyor.

Orlando Uluslararası Havalimanı (DFW)

Yüz ölçümü: 53,8 kilometrekare

Bölge: Orlando, ABD

Orlando Uluslararası Havalimanı, 53,4 kilometrekarelik alanı ile dünyadaki en büyük havalimanlarından birisi olmasının yanında 80 yıllık bir tarihe de ev sahipliği yapıyor.

Orlando Uluslararası Havalimanı, 1942-1960 yılları arasında askeri hava üssü olarak işlev görmüş ve sonrasında 1960 ile 1971 yılları arasında ise hem sivil hem de askeri olarak kullanılmış. Ardından 1975 yılında ise tamamen sivil kullanıma açılmış ve o zamandan beri uluslararası havalimanı olarak hizmet görüyor.

Florida eyaletinin en yoğun havalimanlarından olmasının yanında havalimanı aynı zamanda ABD’nin ve dünyanın da en yoğun havalimanlarından biri olarak görülüyor.