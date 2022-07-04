En Büyük Nilüfer Bitkisinin Özel Bir Tür Olduğu Anlaşıldı!

Dünyanın en büyük nilüfer bitkisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 177 yıldır hayatta olan bitkinin aslında benzersiz bir tür olduğu tespit edildi. Yapılan keşif, botanik dünyasını heyecanlandırdı.

İngiltere'deki Kew isimli bölgede bulunan 177 yaşındaki dünyanın en büyük nilüferi "Victoria" ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda bu dev nilüfer çiçeğinin benzersiz bir tür olduğunu ispatlamayı başardılar. Daha önceki inanış, Kraliçe Victoria'dan adını alan çiçeğin iki türünün olduğu yönündeydi.

Bu nilüfer çiçeğinin yeni bir tür olduğunun anlaşılması ile isim değişikliğine gidildi. Bolivyalı bilim insanlarının da katkı yaptıkları çalışmalar nedeniyle, bu dev bitki artık "Victoria Boliviana" olarak isimlendirilecek.

İşte yeni bir tür olduğu anlaşılan dev nilüfer çiçeği

Yaptıkları keşifle ilgili açıklamalarda bulunan Natalia Przelomska, biyolojik çeşitlilik kaybının hızla arttığı bir dönemde yeni bir tür keşfi yapmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Dr. Alex Monro tarafından yapılan açıklamalarda ise bir cins içindeki yeni bir türün keşfinin botanik dünyasında inanılmaz bir başarı olduğu belirtildi.

Victoria nilüferlerinin suda yüzen yapraklarının çapı 3 metreye ulaşabilir. Sapları ise 8 metre kadar derinliklerde bulunur. Ağırlık eşit dağıtılabilirse, bu bitki 70 kilogram ağırlığındaki bir insanı rahatlıkla taşıyabilir. Ancak bu büyüklüğe rağmen yapraklar üzerinde açan çiçek, yalnızca 48 saat dayanır. Bundan sonraki süreçte yeşil yaprak, hayatını sürdürmeye devam eder...