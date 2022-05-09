Dünyanın En Büyük Sulak Alanı Pantanal Yok Olmanın Eşiğinde!

Jaguarlar dahil, pek çok hayvana ev sahipliği yapan dev bir biyolojik çeşitliliğe sahip Pantanal, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki neden? Gelin birlikte bakalım.

Maalesef ki dünyamız geliştikçe, ekosisteme verdiğimiz zarar da aynı oranda artıyor. Konuyla ilgili olarak karşımıza her geçen gün başka bir içler acısı örnek çıkıyor. Örneğin; geçtiğimiz günlerde, kuş popülasyonlarının azalması ve plastik atıkların fillerin neslini tehlikeye atması gibi.

Tabii ki örnekler saymakla bitmez, ancak çok daha büyük sonuçları olabilecek benzer bir örnek Güney Amerika’da karşımıza çıkıyor. Dünya’nın en büyük sulak aranı olan ve biyolojik çeşitliliğe büyük katkı sağlayan Pantanal, çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki neden?

20 yıl önce bunun yaşanabileceği öngörülmüştü

Brezilya’da yer alan ve jaguarlar dahil pek çok hayvana ev sahipliği yapan 179.000 km2’lik alanı kapsayan Pantanal, büyük risk altında. Uzmanlar, bir süredir Pantanal’ın korunması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunuyordu. Yaklaşık 20 yıl önce Dr. J.F Gottgens, küçük kararların Pantanal için büyük bir zarara yol açabileceğine ilişkin bir makale hazırlamıştı. Ancak o dönem birçok kişi bu uyarıyı ciddiye almamıştı.

Şimdi ise Gottgens’in uyarıları tekrar gündeme geldi ve birçok bilim insanı, makaledeki görüşlere katıldığını belirtti. Peki makalede ne yazıyordu? Gottgens, 20 yıl önceki uyarılarında hidroelektrik santrallerinin ve su yolu projelerinin bölgedeki biyolojik çeşitliliğe zarar verebileceğinin altını çizmişti. Günümüzde her ne kadar Pantanal’ın büyük bir kısmı kullanıma kapalı olsa da geri kalan bölgelerdeki aktiviteler ekosisteme zarar vermeye devam ediyor.

Jaguarlar da dahil pek çok canlının hayatı tehlikeye girebilir

Zararların en büyük kaynakları Paraguay Nehri’nden güneye doğru çıkan su yolu ve Pantanal’ın sulaklığını korumasına yardımcı olan Amazon Ormanı’nındaki ağaç sayısının giderek azalması. Şiddetli kuraklık ve yaşanan yangınlar, 17 milyona yakın canlının hayatına mal oldu. Maalesef önlem alınmazsa Pantanal’ın susuz kalmasıyla bu sayının çok daha fazla olduğunu göreceğiz.

Pantanal, insanlar ve jaguarların bir bütün halinde yaşaması için oldukça elverişli olarak görülüyor. Pantanal Jaguar Projesi de bu amaca hizmet ederek, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Ancak uzmanlar, faaliyetlerin devam edebilmesi ve jaguarlar da dahil bölgede yaşayan canlı türlerinin korunması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor.