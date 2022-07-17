Lara Croft: Tomb Raider ile Tanıştığımız Angkor Vat Tapınağı

Muhtemelen daha önce gitmediğiniz ve adını bile bilmediğiniz ancak farkında olmadan pek çok kez gördüğümüz Angkor Vat, günümüzde dünyanın en büyük tapınağı olarak ihtişamlı görüntüsüyle ön plana çıkıyor.

Dünya üzerinde kültürel önemi ve insanlığa kattığı değer ile günümüze kadar süregelen pek çok eşsiz eser var. Bu eserlerden yedisi “Dünyanın Yedi Harikası” olarak bilinse de daha pek çok eşsiz eser de UNESCO tarafından koruma altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Bugün sizlerle beraber, UNESCO tarafından koruma altına alınan, farklı yapımlarla karşılaştığımız ve pek çok kez görmemize rağmen fark edemediğimiz Angkor Vat’tan bahsedeceğiz.

Yapımı 30 yıl süren ve dünyanın en büyük tapınağı olan Angkor Vat, tıpkı Ayasofya gibi iki farklı inanca hizmet etmiş bir yapı olarak biliniyor.

162 hektarlık alanı ile Sanayi Devrimi’ne kadar dünyanın en büyük şehri olarak bilinen, geçmişte Khmer İmparatorluğu'na Yaśodharapura adıyla başkentlik yapan ve Türkçeye Tapınak Şehri olarak çevirebileceğimiz Angkor Vat (Wat), günümüzde Kamboçya ve dünya için kültürel değeri çok yüksek bir merkezdir.

Angkor Antik Kenti sınırları içerisinde yapımı 1115 yılında başlayan tapınakların inşa süreci, dile kolay tam 30 yıl sürmüştü. 1145 yılında tamamlanan tapınaklar, o günün inanç sistemi gereğince Hindu tapınakları olarak tasarlandı. Daha sonra da Budist tapınakları olarak yeniden düzenlendi.

Bu devasa tapınağın inşası için, Mısır Piramitleri’nden bile daha fazla taş kullanıldı.

Kral II. Suryavarman tarafından inşa edilen ve 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan, toplam 39 ayrı tapınaktan oluşan Angkor Vat için tahmin edebileceğiniz üzere çok ciddi bir malzeme kullanılmıştı.

39 tapınakta kullanılan taş miktarını öğrenmek isterseniz eğer, çok basit bir kıyas yaparak bu sayıyı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Mısır’daki piramitler hepimizin bildiği ve tüm dünyanın gözlerini kamaştıran yapılardır öyle değil mi? İşte Mısır Piramitleri’ndeki tüm taşların sayısı bile Angkor Vat’taki taşların sayısından daha azdır. Angkor Vat’ın inşa sürecinde her biri ortalama 1,5 ton ağırlığında 10 milyon taş kullanılmıştır.

Dünya için eşsiz bir eser olan Angkor Vat, gelecek nesillere de aktarılmak üzere 30 yıldır UNESCO tarafından koruma altında tutuluyor.

Daha önce görmemiş olanlar için, Kamboçya bayrağı

Kamboçya için olağanüstü bir öneme sahip olan ve hatta Kamboçya bayrağında da silüeti bulunan Angkor Vat, 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine eklendi ve koruma altına alındı.

Her ne kadar dünya, Angkor Vat’ı 1858 yılında Fransız doğa bilimci Henri Mouhot’ın yazdığı “Siyam, Kamboçya ve Laos Krallıklarına Yolculuk” kitabı ile tanısa da Angkor Vat, asıl ününü Angelina Jolie'li Lara Croft: Tom Raider ile yakalamıştı.

Farkında olmadan hepimiz Angkor Vat’ı ziyaret ettik, oralarda eğlendik; hem de pek çok kez!

2001 yılında vizyona giren ve Angelina Jolie’nin başrolde olduğu Lara Croft: Tomb Raider filminin bazı sahneleri Angkor Vat’ta çekilince buraya adeta bir turist akını yaşandı. Turist akını sayesinde turizmi canlanan Kamboçya, Jolie’ye Kamboçya vatandaşlığı davetinde bulundu ve ayrıca kendisine kültür elçisi unvanı verdi.

Film sahnelerinin çekildiği Ta Prohm Tapınağı, günümüzde pek çok kişi tarafından artık Tomb Raider Tapınağı olarak anılmaktadır. Ayrıca neredeyse herkesin en az bir kere oynadığı Temple Run oyununun bazı sahneleri de Angkor Vat’a aittir. Yine aynı şekilde Tomb Raider oyununun bazı serilerinde de Angkor'dan sahneler görünmektedir.

Filmin Angkor Vat'ta geçen bölümlerinden bir sahne:

Peki ya sizler Angkor Vat hakkında neler düşünüyorsunuz? Lara Croft: Tomb Raider izlerken ya da Temple Run oynarken daha önce hiç Angkor Vat’a gittiğinizi fark etmiş miydiniz?

Kaynaklar: 1 / 2 / 3 /