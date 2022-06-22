YouTuber, Dünyanın En Büyük 'Xbox Series X'ini İnşa Etti

YouTuber Michael Pick, bir 3D yazıcı ve mühendislik becerilerinin yardımıyla dünyanın en büyük Nintendo Switch'ini tasarlamıştı. Pick, şimdide Xbox Series X’i bir buzdolabı boyutuna getirdi ve çalıştırmayı başardı.

Yeni nesil oyun konsolları ile ilgili kullanıcıların en çok şikayet ettikleri şeylerden biri boyutları oluyor. Oldukça büyük boyutlara sahip olan ve çok yer kaplayan bu konsollarla ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bir deneme yapılmıştı. Teknolojiyle alakalı ev yapımı ürünler yapan ve bunları videoya çeken YouTuber DIY Perks, yalnızca 2cm kalınlığında olan ve çalışan bir PS5 modeli yapmıştı.

Şimdi bir diğer YouTuber, geçtiğimiz yıl bir mini buzdolabı üretilen ve satışa çıktığı anda tükenen Xbox Series X’i büyük bir buzdolabı boyutunda tasarladı ve çalıştırmayı da başardı. YouTuber Pick, "Gerçekten çalışan dev bir Xbox yapmaya karar verdim" diyerek, Xbox’ın yapım sürecini gösterdiği bir video paylaştı.

YouTuber, Guinness Dünya Rekoru kırdı

Pick’in dev konsolun yapım sürecini detaylarıyla anlattığı video yaklaşık 25.000 kişi tarafından izlendi. İlk önce ahşap bir çerçeve oluşturularak başlanan dev konsolun yapımında onu en zorlayan kısmın Series X’in kavisli tepesini taklit etmek olduğunu açıkladı. Konsolun birkaç parçasını da 3D yazdırarak oluşturuyor.

Bu dev konsol, aslının görüntüsünün kopyası olmasının yanı sıra tüm işlevlerini de yerine getiriyor. Arkasındaki özel bir çekmece olan konsolun bu kısmında bildiğimiz bir Xbox Series X yer alıyor. Yani aslında bu dev buzdolabına benzer konsol klasik boyutlardaki Xbox Series X yardımıyla çalışıyor. Dış kısımda yer alan dev düğmeler içerideki konsolun düğmelerinin üzerine yerleştirildi ve böylece bütün işlevler eksiksiz çalıştırılabilir hale gelmiş oldu.

Üretilen dev konsol, 2,08m x 1,04m x 1,04 m boyutlarıyla dünyanın en büyük Xbox’ı olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Pick ve tasarımı yapan şirket ZHC konsolu, tamamladıktan sonra Atalanta, GA’daki YMCA Gençlik ve Geliştirme Merkezi’ne bağışladı.

İşte buzdolabı boyutlarındaki Xbox Series X: