YouTuber, PlayStation 5’i Kendi İmkanlarıyla İnceltti

PlayStation 5, Sony'nin şimdiye kadarki en büyük konsollarından biri. Bu durumdan rahatsız olan bir YouTuber, daha ince bir PS5 oluşturmak için kollarını sıvamış.

Konsol severler olarak PlayStation 5 kasasının çok büyük olduğunda hepimiz hemfikirizdir. Biz Sony’den resmi olarak bir PlayStation 5 Slim duyurusu beklerken az önceki konuda bizle hemfikir olan bir YouTuber, kolları sıvamış ve PlayStation 5'i kendi imkanlarıyla inceltmiş.

Teknolojiyle ilgili ev yapımı ürünleri yaptığı videolarıyla tanınan YouTuber Matthew Perks (DIY Perks), en son YouTube videosunda, yalnızca 2 cm kalınlığında çalışan bir PS5 modeli yarattı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

DVD kutularından sadece biraz daha kalın PlayStation 5 kasası:

YouTuber, bunu yapabilmek için konsolu söküyor ve bileşenlerini çok daha küçük bakır kabuğa uyacak şekilde ayarlıyor. Bu etkileyici bir çaba, ancak önemli bir konu var var. Perks, tüm bunları sığdırmak için gözden uzak tutulması gereken büyük bir güç tuğlası ile sıvılaştırılan yeni bir soğutma sistemi inşa etti. Övgüye değer bir çaba olsa da maalesef bu tam bir çözüm değil.

YouTuber, oyun oynarken PS5’in aşırı ısındığını ve neredeyse bir felaket doğabileceğini belirtiyor. Ancak Perks, durumu çözmüş, videodan da görebilirsiniz.

Sony'nin ilerleyen zamanlarda bir PS5 Slim piyasaya sürmeyi planladığına şüphe yok, sadece ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Şimdiye kadar her PlayStation konsolu için ince bir model yayınladı ve PS3 Slim ve PS4 Slim, orijinal muadillerinden üç yıl sonra geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir PS5 modeli resmi olsaydı alır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.