Forbes, e-spor sektörüne dair derlediği son verilerde dünyanın en değerli e-spor takımlarını paylaştı. Birinci sırada Team SoloMid yer aldı.

Her geçen yıl büyümesini katlayarak sürdüren e-spor sektörü, şimdiden bir değil, birçok milyon dolarlık e-spor takımına ev sahipliği yapmaya başladı. Hatta bu e-spor takımlarından bazıları milyar dolarlık seviyeye bile yakınlaştı. Peki,dünya çapında en değerli e-spor takımları hangileri?

İşte bu soru, iş dünyasının en prestijli dergisi Forbes tarafından verildi. E-spor sektörüne ışık tutan Forbes, dünyanın en değerli 10 e-spor takımını açıkladı. Forbes’un kendi hesaplamalarına göre oluşturulan liste, e-spor sektörünün çok kısa bir sürede ne kadar büyüdüğünü de ortaya koydu.

Dünyanın en değerli 10 e-spor şirketi:

Team SoloMid: 540 milyon dolar

100 Thieves: 460 milyon dolar

Team Liquid: 440 milyon dolar

FaZe Clan: 400 milyon dolar

Cloud9: 380 milyon dolar

G2 Esports: 340 milyon dolar

Fnatic: 260 milyon dolar

Gen.G: 250 milyon dolar

NRG: 240 milyon dolar

T1: 220 milyon dolar

Elde edilen veriler, en değerli 10 e-spor takımının ortalama 353 milyon dolarlık değere sahip olduğunu gösterdi. Bu sayı, listenin son hazırlandığı Aralık 2020 döneminde ise 353 milyon dolardı. Yani e-spor takımlarının ortalama değeri, sadece son 1,5 yıllık süre içinde %46 oranında arttı.

Değeri en fazla artan e-spor kulübüyse 100 Thieves oldu. Takımın değeri, aynı süre içinde %142 artış gösterdi. En değerli 10 e-spor takımının toplam değeriyse 3,5 milyar dolar oldu.