NVIDIA, dünyanın en değerli şirketi ünvanını sadece bir gün koruyabildi. Apple, piyasa değerini ciddi oranda artıramamasına rağmen bir kez daha zirveye yükseldi.

Yapay zeka, hiç tartışmasız son iki yılın en çok konuşulan teknolojik gelişmesi. ChatGPT'nin herkesin kullanımına sunulmasıyla herkesin dikkatini üzerine çeken yapay zeka uygulamaları, devamında duyurulan üretken yapay zeka araçlarıyla yeni bir dönemin habercisi oldu. Ancak tüm yapay zeka araçlarının çok net bir ortak noktası var: Hepsi NVIDIA'nın gelişmiş çiplerinden güç alıyor.

NVIDIA hisseleri, yapay zeka araçları popülerleşmeye başladığından beri son sürat yükseliyor. Öyle ki NVIDIA, çok kısa bir sürede dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Hatta kısa süreliğine de olsa birkaç kez en değerli şirket koltuğuna bile oturdu. Bunlardan sonuncusu, geçtiğimiz gün yaşandı.

NVIDIA, 1 günlüğüne dünyanın en değerli şirketi oldu

Geçtiğimiz gün hisse fiyatı 143,9 dolara kadar yükselen NVIDIA, 3,53 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak Apple'ı geçmiş ve dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti. Ancak NVIDIA'nın tahttaki süresi kısa oldu. Apple'ın 3,52 trilyon dolarlık piyasa değerinde yükseliş olmamasına rağmen NVIDIA hisseleri 141,5 dolar seviyesine gerileyince piyasa değeri de yeniden 3,47 trilyon dolara gerilemiş oldu ve Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi ünvanına kavuştu.

Trilyonlarca dolar piyasa değerine sahip iki şirket arasında sadece 50 milyar dolarlık bir piyasa değeri farkı olması, %1-2 gibi küçük değer kazanımlarında ya da kayıplarında dahi zirvenin değişebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla fark bu kadar küçük olduğu sürece zirvenin daha çok el değiştirdiğini görebiliriz. Bu arada Microsoft'un de 3,18 trilyon dolarlık değeriyle 3. sırada yer aldığını belirtmiş olalım.

Dünyanın en değerli 10 şirketi: