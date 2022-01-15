İsviçre’de dünyanın en dik demiryolunda hareket eden Stoosbahn treni, her gün onlarca yolcuyu taşıyor. Dik bir dağda bile tıpkı bir dağ keçisi gibi başarıyla hareket edebilen trende, yolcuların güvenle taşınabilmesi için silindirik vagon teknolojisinden yararlanılıyor.

Şimdiye kadar mıknatıslı ya da dönen bıçaklara sahip pek çok ilginç tren üretildi. Ancak İsviçre’deki dönen vagonlara sahip Stoosbahn treni amacına yönelik inşa edilmiş en garip tren olma özelliğini taşıyor.

İsviçre Alpleri’ndeki Stoosbahn treni, şimdiye kadarki en dik demiryolunda başarıyla çalışıyor ve birçok yolcuyu taşıyor. Bu dik demiryolunda sorunsuzca yolcu taşıyabilen trende, yolcuların yokuşta da dik durmasını sağlayan özel silindirik vagonlar yer alıyor.

Silindirik vagonlu tren nasıl hareket eder?

Stoosbahn treni aslında 100 kişilik kapasitesiyle İsviçre Alpleri’ndeki Stoos kayak merkezinde hizmet veren, 5,643 metrelik bir teleferik. Bir kablonun her iki ucunda birbirini dengeleyen ve üstte bir işletim istasyonunun etrafından dönebilen iki set vagondan oluşur yani füniküler olarak da adlandırabiliriz.

Stoosbahn fünikülerinin demiryolu, Schwyz kasabasından 110 m yukarıya uzanarak araç ulaşımı olmayan Alp köyü Stoos’a kadar uzanıyor. Yaklaşık 40 milyon Euro’ya mal olan ve inşaası 14 yılda tamamlanan tren her gün güvenle yolcu taşıyor. Bu füniküleri diğerlerinden farklı yapan en büyük özelliği ise 47,7 dereceye kadar dik bir yokuşta yukarıya çıkabiliyor olması. Yolcuların bu kadar dik bir açıda durabilmesi için de trende, yükselirken aynı seviyede kalabilen silindirik bir yolcu kabini bulunuyor.

Hem eğlence sektöründe hem de bölgedeki vatandaşların ulaşımı için kullanılan tren saatte 22 mil hızla hareket ederek, yolculuğu 4-7 dakika aralığında bitirebiliyor. Normal şartlarda herhangi bir araç ulaşımının olmadığı bölgede, vatandaşlar aradaki mesafeyi bu ilginç füniküler sistemi sayesinde ortadan kaldırabiliyor.

Trenin bir seferdeki yolculuğu: