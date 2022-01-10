ABD’nin Los Angeles şehrinde ‘Bu olay kesin Türkiye’de yaşanmıştır’ dedirtecek bir olay yaşandı. Whiteman Havaalanın yakınlarındaki bir tren rayına düşen uçağın pilotu, uçak enkazına tren çarpmadan saniyeler önce polis ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Evet doğru duydunuz, uçağa tren çarptı. Konum olarak ilk aklınıza gelen yerin Türkiye olduğunun farkındayız ancak bu olay bizden çıkmadı. Bir uçak pilotu düşünün ki aynı günde ve hatta aynı saatler içerisinde hem uçak düşmesinden hem de tren çarpmasından kurtuluyor.

Geçtiğimiz Pazar günü ABD’nin Los Angeles şehrindeki bir mahallede yaşanan bu enteresan olay, sosyal medyada da gündem oldu. Uçağındaki bir arızdan dolayı kontrolü kaybeden ve inişi gerçekleştiremeyen pilot, Los Angeles’taki Whiteman Havaalanının yakınlarındaki tren raylarına çakıldı.

Tam tren çarpmadan önce polis ve itfaiye güçleri pilotu uçak enkazından kurtardı

Olay sırasında orada bulunan bir polis memurunun göğüs kamerasından çekilen videoda da görebileceğiniz gibi pilot, uçaktan 5 saniye daha geç çıkarılsaydı muhtemelen tren o içindeyken ona çarpacaktı. Polis ve itfaiye memurlarının hızlı tepkileri sayesinde pilotun hayatı kurtuldu. Uçağın tek kişilik bir Cessna 172 planörü olmasından dolayı tek yolcu da kendisiydi. Bu da polis ve itfaiyenin işini kolaylaştırdı.

Trenin hızla çarpmasının ardından uçağın birçok parçası etrafa saçıldı. The Sun’ın paylaştığı videoda vatandaşların da çektiği videoları izleyerek kazanın başka açılarını görebiliyoruz. Çarptıktan sonra uçağın parçası, videoyu çeken vatandaşın çok yakınından tehlikeli bir şekilde geçiyor. Olay sonrasında pilot, olay yerinin yakınlarındaki bir hastaneye kaldırıldı ve yerel haber birimleri tarafından bildirilen bilgilere göre kendisini herhangi bir yaralanması bulunmuyor.