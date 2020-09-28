Dünyanın En Güçlü Ordusuna Sahip Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

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Ordularının sahip olduğu güce göre dünyanın en güçlü ülkeleri sıralaması açıklandı. Türkiye, geniş tank ve denizaltı filosu ile listenin ortasında yer alıyor.

Ülkelerin gücünü ekonomi, nüfus, politika gibi pek çok farklı değişken belirliyor olsa da ‘güç’ denildiğinde akla ilk olarak askeri güç geliyor. Business Insider Hindistan da buradan yola çıkarak merak edenler için dünyanın en güçlü 20 ordusunu sıraladı.

Tıpkı ülkelerin gücünü belirlemede olduğu gibi ordunun gücünü belirleme konusunda da pek çok farklı değişken bulunuyor ancak Business Insider Hindistan, oluşturduğu listeyi hazırlarken bütçe, aktif personel sayısı, tank, uçak ve denizaltı sayısını göz önünde bulundurmuş durumda.

askeriye

Listenin zirvesine baktığımızda dünyanın süper güçleri olarak lanse edilen ABD, Rusya ve Çin’in ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz. ABD’nin sınır komşusu olan Kanada, bir ada ülkesi olan Endonezya ve Almanya, ise listenin son üç sırasında yer alıyor. Bulunduğu bölgenin en büyük askeri gücü konumunda olan Türkiye ise listenin 10. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en güçlü 20 ordusu

20. Kanada

kanada

  • Bütçe: 15,7 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 92.000
  • Tank sayısı: 181
  • Uçak sayısı: 420
  • Denizaltı sayısı: 4

19. Endonezya

endonezya

  • Bütçe: 6,9 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 476.000
  • Tank sayısı: 468
  • Uçak sayısı: 405
  • Denizaltı sayısı: 2

18. Almanya

almanya

  • Bütçe: 40,2 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 179.046
  • Tank sayısı: 408
  • Uçak sayısı: 663
  • Denizaltı sayısı: 4

17. Polonya

polonya

  • Bütçe: 9,4 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 120.000
  • Tank sayısı: 1009
  • Uçak sayısı: 467
  • Denizaltı sayısı: 5

16. Tayland

tayland

  • Bütçe: 5,39 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 306.000
  • Tank sayısı: 722
  • Uçak sayısı: 573
  • Denizaltı sayısı: 0

15. Avustralya

avustralya

  • Bütçe: 26,1 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 58.000
  • Tank sayısı: 59
  • Uçak sayısı: 408
  • Denizaltı sayısı: 6

14. İsrail

israil

  • Bütçe: 17 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 160.000
  • Tank sayısı: 4170
  • Uçak sayısı: 684
  • Denizaltı sayısı: 5

13. Tayvan

tayvan

  • Bütçe: 10,7 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 290.000
  • Tank sayısı: 2005
  • Uçak sayısı: 804
  • Denizaltı sayısı: 4

12. Mısır

mısır

  • Bütçe: 4,4 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 468.500
  • Tank sayısı: 4624
  • Uçak sayısı: 1107
  • Denizaltı sayısı: 4

11. Pakistan

pakistan

  • Bütçe: 7 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 617.000
  • Tank sayısı: 2924
  • Uçak sayısı: 914
  • Denizaltı sayısı: 8

10. Türkiye 

Türkiye

  • Bütçe: 18,2 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 410.500
  • Tank sayısı: 3778
  • Uçak sayısı: 1020
  • Denizaltı sayısı: 13

9. Birleşik Krallık

birleşik krallık

  • Bütçe:60,5 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 146.980
  • Tank sayısı: 407
  • Uçak sayısı: 936
  • Denizaltı sayısı: 10

8. İtalya

italya

  • Bütçe: 34 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 320.000
  • Tank sayısı: 586
  • Uçak sayısı: 760
  • Denizaltı sayısı: 6

7. Güney Kore

güney kore

  • Bütçe: 62,3 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 624.465
  • Tank sayısı: 2381
  • Uçak sayısı: 1412
  • Denizaltı sayısı: 13

6. Fransa

fransa

  • Bütçe: 62,3 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 202.761
  • Tank sayısı: 423
  • Uçak sayısı: 1264
  • Denizaltı sayısı: 10

5. Hindistan

hindistan

  • Bütçe: 50 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 1.325.000
  • Tank sayısı: 6464
  • Uçak sayısı: 1905
  • Denizaltı sayısı: 15

4. Japonya

japon

  • Bütçe: 41,6 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 247.173
  • Tank sayısı: 678
  • Uçak sayısı: 1613
  • Denizaltı sayısı: 16

3. Çin

çin

  • Bütçe: 216 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 2.333.000
  • Tank sayısı: 9150
  • Uçak sayısı: 2860
  • Denizaltı sayısı: 67

2. Rusya

rusya

  • Bütçe: 84,5 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 766.055
  • Tank sayısı: 15.398
  • Uçak sayısı: 3.429
  • Denizaltı sayısı: 55

1. ABD

abd

  • Bütçe: 601 milyar dolar
  • Aktif personel sayısı: 1.400.000
  • Tank sayısı: 8.848
  • Uçak sayısı: 13.892
  • Denizaltı sayısı: 72
Kaynak : https://www.businessinsider.in/defense/ranked-the-worlds-20-strongest-militaries/slidelist/51930339.cms#slideid=51930365
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