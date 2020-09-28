Ülkelerin gücünü ekonomi, nüfus, politika gibi pek çok farklı değişken belirliyor olsa da ‘güç’ denildiğinde akla ilk olarak askeri güç geliyor. Business Insider Hindistan da buradan yola çıkarak merak edenler için dünyanın en güçlü 20 ordusunu sıraladı.
Tıpkı ülkelerin gücünü belirlemede olduğu gibi ordunun gücünü belirleme konusunda da pek çok farklı değişken bulunuyor ancak Business Insider Hindistan, oluşturduğu listeyi hazırlarken bütçe, aktif personel sayısı, tank, uçak ve denizaltı sayısını göz önünde bulundurmuş durumda.
Listenin zirvesine baktığımızda dünyanın süper güçleri olarak lanse edilen ABD, Rusya ve Çin’in ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz. ABD’nin sınır komşusu olan Kanada, bir ada ülkesi olan Endonezya ve Almanya, ise listenin son üç sırasında yer alıyor. Bulunduğu bölgenin en büyük askeri gücü konumunda olan Türkiye ise listenin 10. sırasında yer alıyor.
Dünyanın en güçlü 20 ordusu
20. Kanada
- Bütçe: 15,7 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 92.000
- Tank sayısı: 181
- Uçak sayısı: 420
- Denizaltı sayısı: 4
19. Endonezya
- Bütçe: 6,9 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 476.000
- Tank sayısı: 468
- Uçak sayısı: 405
- Denizaltı sayısı: 2
18. Almanya
- Bütçe: 40,2 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 179.046
- Tank sayısı: 408
- Uçak sayısı: 663
- Denizaltı sayısı: 4
17. Polonya
- Bütçe: 9,4 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 120.000
- Tank sayısı: 1009
- Uçak sayısı: 467
- Denizaltı sayısı: 5
16. Tayland
- Bütçe: 5,39 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 306.000
- Tank sayısı: 722
- Uçak sayısı: 573
- Denizaltı sayısı: 0
15. Avustralya
- Bütçe: 26,1 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 58.000
- Tank sayısı: 59
- Uçak sayısı: 408
- Denizaltı sayısı: 6
14. İsrail
- Bütçe: 17 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 160.000
- Tank sayısı: 4170
- Uçak sayısı: 684
- Denizaltı sayısı: 5
13. Tayvan
- Bütçe: 10,7 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 290.000
- Tank sayısı: 2005
- Uçak sayısı: 804
- Denizaltı sayısı: 4
12. Mısır
- Bütçe: 4,4 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 468.500
- Tank sayısı: 4624
- Uçak sayısı: 1107
- Denizaltı sayısı: 4
11. Pakistan
- Bütçe: 7 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 617.000
- Tank sayısı: 2924
- Uçak sayısı: 914
- Denizaltı sayısı: 8
10. Türkiye
- Bütçe: 18,2 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 410.500
- Tank sayısı: 3778
- Uçak sayısı: 1020
- Denizaltı sayısı: 13
9. Birleşik Krallık
- Bütçe:60,5 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 146.980
- Tank sayısı: 407
- Uçak sayısı: 936
- Denizaltı sayısı: 10
8. İtalya
- Bütçe: 34 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 320.000
- Tank sayısı: 586
- Uçak sayısı: 760
- Denizaltı sayısı: 6
7. Güney Kore
- Bütçe: 62,3 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 624.465
- Tank sayısı: 2381
- Uçak sayısı: 1412
- Denizaltı sayısı: 13
6. Fransa
- Bütçe: 62,3 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 202.761
- Tank sayısı: 423
- Uçak sayısı: 1264
- Denizaltı sayısı: 10
5. Hindistan
- Bütçe: 50 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 1.325.000
- Tank sayısı: 6464
- Uçak sayısı: 1905
- Denizaltı sayısı: 15
4. Japonya
- Bütçe: 41,6 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 247.173
- Tank sayısı: 678
- Uçak sayısı: 1613
- Denizaltı sayısı: 16
3. Çin
- Bütçe: 216 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 2.333.000
- Tank sayısı: 9150
- Uçak sayısı: 2860
- Denizaltı sayısı: 67
2. Rusya
- Bütçe: 84,5 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 766.055
- Tank sayısı: 15.398
- Uçak sayısı: 3.429
- Denizaltı sayısı: 55
1. ABD
- Bütçe: 601 milyar dolar
- Aktif personel sayısı: 1.400.000
- Tank sayısı: 8.848
- Uçak sayısı: 13.892
- Denizaltı sayısı: 72