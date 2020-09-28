Ordularının sahip olduğu güce göre dünyanın en güçlü ülkeleri sıralaması açıklandı. Türkiye, geniş tank ve denizaltı filosu ile listenin ortasında yer alıyor.

Ülkelerin gücünü ekonomi, nüfus, politika gibi pek çok farklı değişken belirliyor olsa da ‘güç’ denildiğinde akla ilk olarak askeri güç geliyor. Business Insider Hindistan da buradan yola çıkarak merak edenler için dünyanın en güçlü 20 ordusunu sıraladı.

Tıpkı ülkelerin gücünü belirlemede olduğu gibi ordunun gücünü belirleme konusunda da pek çok farklı değişken bulunuyor ancak Business Insider Hindistan, oluşturduğu listeyi hazırlarken bütçe, aktif personel sayısı, tank, uçak ve denizaltı sayısını göz önünde bulundurmuş durumda.

Listenin zirvesine baktığımızda dünyanın süper güçleri olarak lanse edilen ABD, Rusya ve Çin’in ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz. ABD’nin sınır komşusu olan Kanada, bir ada ülkesi olan Endonezya ve Almanya, ise listenin son üç sırasında yer alıyor. Bulunduğu bölgenin en büyük askeri gücü konumunda olan Türkiye ise listenin 10. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en güçlü 20 ordusu

20. Kanada

Bütçe: 15,7 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 92.000

Tank sayısı: 181

Uçak sayısı: 420

Denizaltı sayısı: 4

19. Endonezya

Bütçe: 6,9 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 476.000

Tank sayısı: 468

Uçak sayısı: 405

Denizaltı sayısı: 2

18. Almanya

Bütçe: 40,2 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 179.046

Tank sayısı: 408

Uçak sayısı: 663

Denizaltı sayısı: 4

17. Polonya

Bütçe: 9,4 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 120.000

Tank sayısı: 1009

Uçak sayısı: 467

Denizaltı sayısı: 5

16. Tayland

Bütçe: 5,39 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 306.000

Tank sayısı: 722

Uçak sayısı: 573

Denizaltı sayısı: 0

15. Avustralya

Bütçe: 26,1 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 58.000

Tank sayısı: 59

Uçak sayısı: 408

Denizaltı sayısı: 6

14. İsrail

Bütçe: 17 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 160.000

Tank sayısı: 4170

Uçak sayısı: 684

Denizaltı sayısı: 5

13. Tayvan

Bütçe: 10,7 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 290.000

Tank sayısı: 2005

Uçak sayısı: 804

Denizaltı sayısı: 4

12. Mısır

Bütçe: 4,4 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 468.500

Tank sayısı: 4624

Uçak sayısı: 1107

Denizaltı sayısı: 4

11. Pakistan

Bütçe: 7 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 617.000

Tank sayısı: 2924

Uçak sayısı: 914

Denizaltı sayısı: 8

10. Türkiye

Bütçe: 18,2 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 410.500

Tank sayısı: 3778

Uçak sayısı: 1020

Denizaltı sayısı: 13

9. Birleşik Krallık

Bütçe:60,5 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 146.980

Tank sayısı: 407

Uçak sayısı: 936

Denizaltı sayısı: 10

8. İtalya

Bütçe: 34 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 320.000

Tank sayısı: 586

Uçak sayısı: 760

Denizaltı sayısı: 6

7. Güney Kore

Bütçe: 62,3 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 624.465

Tank sayısı: 2381

Uçak sayısı: 1412

Denizaltı sayısı: 13

6. Fransa

Bütçe: 62,3 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 202.761

Tank sayısı: 423

Uçak sayısı: 1264

Denizaltı sayısı: 10

5. Hindistan

Bütçe: 50 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 1.325.000

Tank sayısı: 6464

Uçak sayısı: 1905

Denizaltı sayısı: 15

4. Japonya

Bütçe: 41,6 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 247.173

Tank sayısı: 678

Uçak sayısı: 1613

Denizaltı sayısı: 16

3. Çin

Bütçe: 216 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 2.333.000

Tank sayısı: 9150

Uçak sayısı: 2860

Denizaltı sayısı: 67

2. Rusya

Bütçe: 84,5 milyar dolar

Aktif personel sayısı: 766.055

Tank sayısı: 15.398

Uçak sayısı: 3.429

Denizaltı sayısı: 55

1. ABD