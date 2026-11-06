Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Samsung’da Prim Gerginliği: Çalışanlar Eyleme Başladı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung'un cihaz birimi çalışanları, yarı iletken ekibine tanınan tavan sınırlamasız primlerden yararlanma talebiyle eylem başlattı.

Samsung’da Prim Gerginliği: Çalışanlar Eyleme Başladı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung Electronics, Güney Kore'deki ana Suwon yerleşkesinde tırmanan bir sendikal gerilimle karşı karşıya.

Yarı iletken birimi için devreye alınan tavan sınırlamasız prim uygulamasının dışında bırakılan Cihaz Deneyimi bölümü çalışanları, artan mali baskılara ve finansal kayıplara rağmen özel ikramiye talebiyle yönetime karşı seslerini yükseltti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Samsung’da Prim Gerginliği: Çalışanlar Eyleme Başladı!
gorsel_20261106_152200
gorsel_20261106_152222

Suwon kampüsünde kitlesel protesto

gorsel_20261106_152200

BusinessKorea’nın aktardığı bilgilere göre DX birimi çalışanlarını temsil eden Donghaeng Sendikası, 5 Kasım'da Suwon kampüsü önünde geniş katılımlı bir miting düzenledi. Eylemde şirket yönetimine, departman genelindeki tazminat ve ücret yapılandırmalarının adaletsizliği gerekçe gösterilerek baskı yapıldı.

Protesto kararı, DX biriminin toplam gelirlerini yüzde 8 artışla 52,1 trilyon wona çıkarmasına karşın 800 milyar won (yaklaşık 600 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladığı zorlu üçüncü çeyreğin hemen ardından geldi. Böylece birim, üst üste ikinci çeyreği de bütçe açığıyla kapatmış oldu. Sendika temsilcileri, yönetimin agresif satış politikalarının artan bellek bileşeni maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu durumun operasyonel kârlılığı erittiğini vurguluyor.

Çalışanlar arasında prim ayrımcılığı tepkisi

gorsel_20261106_152222

Anlaşmazlığın temelinde, Samsung yönetiminin tavan sınırı bulunmayan performans primlerini yalnızca yarı iletken faaliyetlerini yürüten Cihaz Çözümleri (DS) birimine tahsis etmesi yatıyor. DX bölümü personeli, bu uygulamanın birimler arasında ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını savunuyor.

Donghaeng Sendikası yönetimi, üst düzey yöneticilerden resmî bir özür, DX personeline derhâl nakit tazminat ödenmesi ve 2027 yılı için birleşik bir toplu sözleşme çerçevesi oluşturulmasını talep ediyor. Aralık 2026'da yapılması planlanan sendika temsilciliği seçimleri öncesinde sokaklara taşınan bu kamuoyu kampanyası, hem anlaşma sonrası taahhüt edilen çalışma barışını riske atıyor hem de şirketin kritik bir operasyonel dönüşümden geçtiği bu dönemde kurum içi sürtüşmeyi derinleştiriyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

F-22 Raptor'dan KAAN'a: Dünyanın En Güçlü Uçakları

F-22 Raptor'dan KAAN'a: Dünyanın En Güçlü Uçakları

Neler Dönmüş Neler: Apple'ın 'Ucuz Bellek' Dönemi Sona Erdi, Yapay Zeka Sonrası İşler Karıştı

Neler Dönmüş Neler: Apple'ın 'Ucuz Bellek' Dönemi Sona Erdi, Yapay Zeka Sonrası İşler Karıştı

Florida'da Düşen Learjet 60'ın Tüyleri Diken Diken Eden 'Karanlık' Geçmişi

Florida'da Düşen Learjet 60'ın Tüyleri Diken Diken Eden 'Karanlık' Geçmişi

Ahmet Nazif Zorlu Ne Oldu da Otel Yapmak için Milyonlar Saydığı Adaya Otel Yapmaktan Vazgeçti? İşte Zorlu’yu Çevreci Yapan Zeytin Adası’nın Hikâyesi

Ahmet Nazif Zorlu Ne Oldu da Otel Yapmak için Milyonlar Saydığı Adaya Otel Yapmaktan Vazgeçti? İşte Zorlu’yu Çevreci Yapan Zeytin Adası’nın Hikâyesi

Apple'dan Kötü Haber! iPhone ve Mac Fiyatlarına Yeni Zam Kapıda!

Apple'dan Kötü Haber! iPhone ve Mac Fiyatlarına Yeni Zam Kapıda!

2 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? Mazot, Benzin, LPG Fiyatı...

2 Kasım 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları Bugün Ne Kadar? Mazot, Benzin, LPG Fiyatı...

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com