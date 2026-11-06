Samsung’da Prim Gerginliği: Çalışanlar Eyleme Başladı!

Samsung'un cihaz birimi çalışanları, yarı iletken ekibine tanınan tavan sınırlamasız primlerden yararlanma talebiyle eylem başlattı.

Samsung Electronics, Güney Kore'deki ana Suwon yerleşkesinde tırmanan bir sendikal gerilimle karşı karşıya.

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Yarı iletken birimi için devreye alınan tavan sınırlamasız prim uygulamasının dışında bırakılan Cihaz Deneyimi bölümü çalışanları, artan mali baskılara ve finansal kayıplara rağmen özel ikramiye talebiyle yönetime karşı seslerini yükseltti.

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Suwon kampüsünde kitlesel protesto

BusinessKorea’nın aktardığı bilgilere göre DX birimi çalışanlarını temsil eden Donghaeng Sendikası, 5 Kasım'da Suwon kampüsü önünde geniş katılımlı bir miting düzenledi. Eylemde şirket yönetimine, departman genelindeki tazminat ve ücret yapılandırmalarının adaletsizliği gerekçe gösterilerek baskı yapıldı.

Protesto kararı, DX biriminin toplam gelirlerini yüzde 8 artışla 52,1 trilyon wona çıkarmasına karşın 800 milyar won (yaklaşık 600 milyon dolar) faaliyet zararı açıkladığı zorlu üçüncü çeyreğin hemen ardından geldi. Böylece birim, üst üste ikinci çeyreği de bütçe açığıyla kapatmış oldu. Sendika temsilcileri, yönetimin agresif satış politikalarının artan bellek bileşeni maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını ve bu durumun operasyonel kârlılığı erittiğini vurguluyor.

Çalışanlar arasında prim ayrımcılığı tepkisi

Anlaşmazlığın temelinde, Samsung yönetiminin tavan sınırı bulunmayan performans primlerini yalnızca yarı iletken faaliyetlerini yürüten Cihaz Çözümleri (DS) birimine tahsis etmesi yatıyor. DX bölümü personeli, bu uygulamanın birimler arasında ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını savunuyor.

Donghaeng Sendikası yönetimi, üst düzey yöneticilerden resmî bir özür, DX personeline derhâl nakit tazminat ödenmesi ve 2027 yılı için birleşik bir toplu sözleşme çerçevesi oluşturulmasını talep ediyor. Aralık 2026'da yapılması planlanan sendika temsilciliği seçimleri öncesinde sokaklara taşınan bu kamuoyu kampanyası, hem anlaşma sonrası taahhüt edilen çalışma barışını riske atıyor hem de şirketin kritik bir operasyonel dönüşümden geçtiği bu dönemde kurum içi sürtüşmeyi derinleştiriyor.