Japonya’daki dünyanın en hızlı treni, raydan bile yukarıda giderek inanılmaz yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Japonya'nın manyetik raylı tren teknolojisi (maglev) ile geliştirdiği, saatte 603 kilometre hıza ulaşarak dünya rekoru kıran bir mühendislik harikası.

Elektromıknatıslar kullanarak raydan birkaç santimetre yukarıda giden bu maglev tren, fiziksel temastan kaynaklı sürtünmeyi de ortadan kaldırıyor. Şimdi gelin, Japonya’daki dünyanın en hızlı trenine bir göz atalım.

Maglev trenler nasıl çalışır?

“Maglev” denilen süper iletken manyetik trenlerin adı, “manyetik” ve “leviation (havaya kaldırma)” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. 1970’lerden itibaren Orta Japonya Demir Yolu Şirketi ve Demir Yolu Teknik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiriliyor.

Bu trenler, vagonlar ve raylar arasındaki manyetik itme prensibine göre çalışıyor. Trenin manyetik havaya kaldırılması, bir elektrodinamik süspansiyon sistemiyle yapılıyor. Raylar ve yollar, elektromıknatıslar oluşturmak için çapraz bağlı metal bobinleri kullanıyor.

Trenin üstünde, “boji” adı verilen süper iletken elektromıknatıslar var. Durduğunda, tren lastik tekerlere dayanıyor. Harekete geçmek için ise bu tekerlekler üzerinde yavaşça ilerliyor ve trenin altındaki mıknatısların yolla etkileşime girmesine izin veriyor.

Tren, saatte 150 kilımetreye ulaştığında manyetik kuvvet, treni tekrar 100 milimetre kaldırabiliyor ve sürtünmeyi yok ediyor.

Treni raydan kaldıran aynı manyetik kuvvetler, onu ileriye doğru hareket ettiriyor ve rayda ortalanmış tutuyor. Bu, Tesla’nın Hyperloop’u (Elon Musk tarafından ltapray teknolosiyle geliştirikmekte olan üst düzey hızlı ulaşım aracı) tarafından kullanılan aynı güvenli teknoloji.

Japonya’daki Maglev treni, dünya rekoru kırdı.

Nisan 2015'te insanlı bir süper iletken Maglev treni, raylı araçlar için daha önce iki kara hız rekorunu kırmıştı. Tren saatte 603 kilometre gidiyordu.

Bu; Şangay, Çin ve Güney Kore'de hâlihazırda faaliyet gösteren ve saatte 270 km hızlarda giden Maglev trenlerinden çok daha hızlıydı.

2009 yılında Maglev sistemi onaylandı ve ticari inşaata girdi. Tokyo ve Nagoya'yı birbirine bağlayan hattın başlangıçta 2027 yılına kadar hayata geçmesi planlanmıştı ancak ertelendi ve 2034'ten sonraya kadar sürebileceği bekleniyor.

286 kilometrelik Maglev rayının %80’i, dağlık arazinin altından geçerek yer altından gidecek. Projenin 55 milyar dolara eşdeğer bir maliyete mal olması bekleniyor.

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