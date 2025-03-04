Samsung Galaxy S25 ailesinin ekran performansına ilişkin test sonuçları yayımlandı. İşte DXOMARK'ın gerçekleştirdiği testlerle ilgili çarpıcı detaylar...

Daha çok kamera testleriyle gündem olan DXOMARK, Samsung Galaxy S25 ailesi telefonların ekranlarını inceledi. Yapılan incelemeler, Samsung'un 2025 model amiral gemisi akıllı telefonlarının piyasadaki en iyi ekranlara sahip olduklarını ortaya koydu. En azından Galaxy S25 Ultra ile Galaxy S25 için durum böyleydi.

DXOMARK, ekran konusunda da tıpkı kameralar gibi çeşitli testle yapıyor. Bu testlerde ekranların okunabilirlik durumları, renk ayarları, video oynatma ile dokunma performansları test ediliyor. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra, girdiği tüm testlerde rakiplerini geride bıraktı. Samsung Galaxy S25 ise kendi kategosinde en iyi ekrana sahip olan telefon olarak kayıtlara geçmişti.

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ekran performansı

Yapılan incelemeler sonucunda Galaxy S25 Ultra, toplamda 160 puan aldı ve ekranı test edilen tüm telefonların zirvesine oturdu. Telefon, en yüksek puanı video oynatma performansı tarafında almıştı. Merak edenler için iPhone 16 Pro Max'in aynı testlerde 150 puan aldığını ve 22. sırada bulunduğunu söyleyelim.

Ancak Samsung Galaxy S25+ için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu akıllı telefon da tıpkı Galaxy S25 Ultra gibi 800 dolardan daha pahalıya satılan "Ultra-Premium" kategorisinde yer alıyor. Bu akıllı telefon, listenin dördüncü sırasında yer aldı. DXOMARK, Galaxy S25+'a 157 puan verdi.

Gelelim Samsung Galaxy S25'e

Samsung Galaxy S25 de tıpkı serinin ortanca modeli gibi 157 puan aldı. Ancak burada önemli olan detay, Samsung Galaxy S25'in kendi alanında zirveye oturmuş olmasıydı. Bu akıllı telefon, fiyatı 800 dolara kadar olan "Premium" telefon kategorisinde bir numaraydı.