DXOMARK'ın Mart ayında güncellediği listeye göre dünyanın güncel en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu belli oldu.

Bütün akıllı telefonların kameralarını belli başlı testlerden geçiren ve bu testlere göre sıraya sokan popüler site DXOMARK, Mart ayına girmemizle birlikte listeyi güncel akıllı telefonlar ile güncelledi.

Birçoğumuz için bir akıllı telefonun en önemli unsurlarından biri kamera. Çoğu kullanıcı işlemci ve RAM gibi diğer hususlardan ziyade kameranın iyi olmasını önemsiyor. DXOMARK'ın kamera performansı listesi de tam da bu kullanıcılar için oldukça önem taşıyor.

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlar

Bu ay güncellenen yeni listede ilk sırada bir kez daha Nisan 2024'te piyasaya sürülen Huawei Pura 70 Ultra yer alıyor. İkinci sırayı Google Pixel 9 Pro XL alırken, ilk 5'te Apple'dan iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro yer alıyor.

Listeyi asıl ilginç kılan ise ilk sıradaki telefon değil, ilk 20'de herhangi bir Samsung telefonun yer almıyor oluşu. En yeni Samsung Galaxy S25 Ultra, listede 25. sırada yer alıyor.

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.