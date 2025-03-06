Dünyanın En İyi Kamerasına Sahip Akıllı Telefonlar Belli Oldu (Zirvede Ne Samsung Ne de Apple Var)

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
DXOMARK'ın Mart ayında güncellediği listeye göre dünyanın güncel en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu belli oldu.

Bütün akıllı telefonların kameralarını belli başlı testlerden geçiren ve bu testlere göre sıraya sokan popüler site DXOMARK, Mart ayına girmemizle birlikte listeyi güncel akıllı telefonlar ile güncelledi.

Birçoğumuz için bir akıllı telefonun en önemli unsurlarından biri kamera. Çoğu kullanıcı işlemci ve RAM gibi diğer hususlardan ziyade kameranın iyi olmasını önemsiyor. DXOMARK'ın kamera performansı listesi de tam da bu kullanıcılar için oldukça önem taşıyor.

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlar

Bu ay güncellenen yeni listede ilk sırada bir kez daha Nisan 2024'te piyasaya sürülen Huawei Pura 70 Ultra yer alıyor. İkinci sırayı Google Pixel 9 Pro XL alırken, ilk 5'te Apple'dan iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro yer alıyor.

Listeyi asıl ilginç kılan ise ilk sıradaki telefon değil, ilk 20'de herhangi bir Samsung telefonun yer almıyor oluşu. En yeni Samsung Galaxy S25 Ultra, listede 25. sırada yer alıyor.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın Dxomark Kamera İnceleme Puanı Açıklandı! Büyük Hayal Kırıklığı Yarattı

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.dxomark.com/smartphones/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler