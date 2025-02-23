"Dünya’nın en büyük hayvanı nedir?" diye bir soru sorduğumuzda, muhtemelen 10 kişiden 8’i buna balina cevabını verir. Peki ya dünyanın en küçük hayvanı? Buna dair bir tahmininiz var mı?

Elbette birazdan bahsedeceğimiz hayvan dışında gözle görülemeyecek kadar küçük olan organizmalar ve canlılar var. Ancak burada söz konusu olan bir hayvan.

Peki bu hayvan hangisi ve hangi özelliklere sahip?

Dünyanın en küçük hayvanı, 1979’da keşfedildi.

Avustralyalı bilim insanları, bu keşfi 32 balık ile birlikte gerçekleştirdi. Dünyanın en küçük hayvanının bilimsel adı “schindleria brevipinguis”. Bu balığın standart uzunluğu 7,7 milimetre, ağırlığı ise ortalama 1 miligram.

Şaşırtıcı derecede küçük olan bu balığın ömrü, ortalama 2 ay. Yaşam süresi çok kısa olduğu için pulları veya dişleri çıkmıyor. Daha doğrusu ömrü buna müsaade etmiyor. Ayrıca schindleria brevipinguis da tıpkı diğer balıklar gibi yumurtlayarak çoğalıyor ve aynı zamanda tuzlu sularda yaşıyor.

Yumurtadan çıktıktan yaklaşık 19-20 gün sonra cinsel olgunluğa ulaşıyor ve yumurtlarını kayalık bölgelere bırakıyor.

Öyle ki dişi bir schindleria brevipinguis, yüz binlerce yumurta bırakabiliyor. Ancak bu yumurtaların büyük bir kısmı diğer balıklara yem oluyor. Sadece çok küçük bir kısmı yumurtadan çıkabiliyor.

Bu balığın, gözleri dışında herhangi bir pigmenti yok ve genellikle Avustralya’nın tuzlu sularında yaşıyor. Ayrıca bilim insanları, schindleria brevipinguis ile karşılaştığından beri daha küçük bir hayvana henüz rastlamadı.

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