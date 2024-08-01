Dünyanın en küçük kuşunu ve ait olduğu türü hiç merak etmiş miydiniz? Üstelik erkeklerinin boyutu 5,5 dişilerinin ise 6,1 cmdir. Oldukça küçük değil mi?

Dünya üzerinde yaklaşık 10.000 farklı kuş türü vardır. Bunların her biri farklı coğrafyalarda yaşar ve her biri bambaşka özelliklere sahiptir.

Bu içeriğimizde ise sizi, dünyanın en küçük kuş türüyle tanıştıracağız.

Sinek kuşları, genel itibarıyla oldukça küçük kuşlardır.

Fakat arı sinek kuşu, dünyanın en küçük kuşudur. Öyle ki erkekleri yalnızca 5,5 cm dişileri ise yaklaşık 6,1 cm’dir. Onların bu uzunluklarının yaklaşık yarısı da kuyruk ve gagadan oluşur.

Arı sinek kuşları, aynı zamanda oldukça hafiftir. Erkekleri genellikle 1,95 gram, dişileri ise 2,6 gram ağırlığındadır. Bu ağırlığın %22 ila %34’ü kastır ve onların bu yapıları, uçma eylemlerini kolaylaştırır.

Bu kuşların erkeklerinde birçok sinek kuşu gibi; üst gövdelerini, başlarını ve boğazlarını kaplayan yanardöner tüyler bulunur. Bu yanardönerlik, dişilerde de olsa da erkekler, daha parlak olma eğilimindedir.

Ancak diğer sinek kuşlarından farklı oldukları nokta, gagalarının şeklidir.

Diğer türler karakteristik olarak uzun ve kavisli bir gaga yapısına sahip olma eğilimindeyken arı sinek kuşları, her gün ağırlıkları kadar meyve özü ve böcek yutmak için nispeten kısa ve düz bir gagaya sahiptir.

Bu kuşlar şaşırtıcı şekilde saniyede 200 defaya kadar kanat çırparak havada asılı durabilir ve bu şekilde çiftleşebilir. Ancak arı sinek kuşlarının yaşam alanları; doğal ormanlık yaşam alanı, ekinler, hayvanlar için yer açmak veya ağaç kesimi nedeniyle değiştirilmiş veya yok edilmiştir.

Bu sebeple dünyanın en küçük kuşlarının nesilleri, ne yazık ki tehlike altındadır.

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