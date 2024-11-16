Dünya üzerinde ortalama 800 farklı köpek ırkı olduğu tahmin edilir. Her birinin boyu, kilosu, dış görünüşü ve davranışları birbirinden farklılık gösterir. Peki dünyanın en küçük köpek ırkları hangileridir?

Küçük köpekler, büyük köpeklere göre genellikle çok daha uzun ömürlüdür. Küçük köpekler çok daha az yiyeceğe ihtiyaç duyar ve bakımları nispeten daha kolaydır.

Gelin, dünyanın en küçük köpek ırklarına bakalım.

5. Shih Tzu

Asil ve şefkatli Shih Tzu’lar, ortalama 7 kilogram ağırlığa ve 28 santimetre yüksekliğe sahiptir. Vücutlarına oranla büyük olan gözleri dikkati çeker. Yaramaz kişilikleriyle evcil hayvan seven ailelerde oldukça fazla tercih edilir.

Bu cins, ilk etapta kraliyet ve imparatorların kucaklarını ısıtmak için yetiştirilmiş köpeklerdir.

4. Yorkshire Teriyer

Yetişkin olanları yalnızca 20 santimetre olan Yorkshire Teriyer'ler, oldukça cesur bir cinstir. Yaklaşık 3,17 kilogram ağırlığında olan Yorkshire’lar, şefkati ve oyunu seven canlılardır.

Bu cins aslında İngiltere’de ortaya çıkmış ve inatçı, kemirgen avcılar olarak yetiştirilmiştir. Onlar, soğuk havaya pek dayanıklı değillerdir ve bu sebeple aile hayvanı olmaya uygunlardır.

3. Maltese

Ağırlıkları 3,17 kilograma boyları ise 23 santimetreye kadar çıkabilen Maltese köpekler, beyaz kürkleriyle tanınırlar. Beyaz tüyleri oldukça göz kamaştırır ve bu durum, Roma İmparatorluğu aristokratlarının da dikkatini çekmiştir. Bu nedenle bu köpekler hem statü sembolü hem de arkadaş olarak görülmüşlerdir.

Malteseler, narin görünümlerine rağmen çeviklik parkurlarında sıklıkla yarışan harika bekçi köpekleridir.

2. Russian Toy

Amerikan Kennel Kulübü, Russian Toy cinsine 2022’de resmî bir statü verdi. Bu cins kısa veya uzun tüylere sahip olabilmesine rağmen uzun ipeksi tüyleri ve dik kulaklarıyla dikkati çeker.

Bu köpekler en fazla 3 kilogram ağırlığındadır ancak küçük boyutlarını gelişmiş zekâlarıyla telafi ederler. Ayrıca eğitilmeleri oldukça kolaydır.

1. Chihuahua

Dünyanın en küçük köpek cinsi unvanı, en fazla 2,7 kilogram ağırlığındaki Chihuahua’ya aittir. Sahip oldukları hassas kemik yapıları nedeniyle yaralanmaya oldukça eğilimlidirler ve bu nedenle ideal bir evcil hayvan olmazlar.

Bu cinsin tüyleri hem kısa hem de uzun olabilir fakat hepsinin belirgin ve tetikte olan kulakları, büyük gözleri vardır.

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