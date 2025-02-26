Mikroskobik ölçekte üretilen Lego parçası, Guinness Dünya Rekorları’na girerek dünyanın en küçük el yapımı heykeli olarak tescillendi.

İngiltere'de bir sanatçı, şimdiye kadar üretilmiş en küçük Lego parçasını yaptı. Mikroskobik ölçekte üretilen bu parça, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük.

Sanatçı David A Lindon’un tasarladığı bu minik Lego, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en küçük el yapımı heykeli olarak tescillendi. İşte en küçük Lego parçası ile ilgili tüm ayrıntılar!

Guinness rekoru kıran mikroskobik Lego parçası

Standart kırmızı kare bir Lego parçasının birebir küçültülmüş hali olan bu yapı, 0,02517 mm x 0,02184 mm boyutlarında. Bu da yaklaşık olarak bir beyaz kan hücresinin büyüklüğüne denk geliyor. Malzeme bilimi firması Spectrographic, Guinness’e sunulmadan önce bu parçayı özel cihazlarla ölçerek doğruladı.

Lindon’un ürettiği bu Lego, sanatçının yaptığı üç mikroskobik Lego parçasından en küçüğü. Heykeller o kadar küçük ki bir toplu iğne başına yerleştirilmelerine rağmen, konumları bilinse bile çıplak gözle görülemiyorlar. Mikroskobik boyutta üretilen bu Lego parçası ise hem sanat hem de mühendislik açısından önemli bir çalışma olarak kayıtlara geçti.