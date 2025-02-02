X, reklamveren boykotuna yönelik açtığı davaya Lego, Nestlé ve Pinterest gibi büyük markaları da dahil etti.

X, reklamveren boykotu nedeniyle açtığı antitröst davasını genişletti. Daha önce Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve Sorumlu Medya Küresel İttifakı (GARM) aleyhine açılan davaya, aralarında Lego, Nestlé, Pinterest ve Tyson Foods’un da bulunduğu yeni şirketler eklendi.

X, bu şirketlerin GARM aracılığıyla platforma yönelik bir reklam boykotu yürüttüğünü iddia ediyor. Şirketin CEO’su Linda Yaccarino, boykotun "sistematik ve yasa dışı" olduğunu belirterek davayı daha geniş bir kapsama taşımaya karar verdiklerini açıkladı.

X’te reklam harcamaları neden düşüyor?

X'in sunduğu şikayet dilekçesinde, GARM’a bağlı en az 18 reklamverenin 2022’nin kasım ve aralık aylarında platformdaki reklam harcamalarını tamamen durdurduğu ve diğer bazı markaların ise harcamalarını ciddi oranda azalttığı ifade edildi.

Şirket boykot nedeniyle reklam gelirlerinde azalma yaşandığını ve bu durumun platformdaki reklam fiyatlarını aşağı çektiğini öne sürüyor. X'in iddialarına göre, bu süreçte reklam talepleri düştü ve küçük ile orta ölçekli işletmeler dışında platformdaki reklamveren sayısı azaldı. Aynı zamanda X’teki reklam fiyatlarının sosyal medya sektöründeki rakip platformlara kıyasla daha düşük kaldığı vurgulandı.

Elon Musk ise çalışanlarına yaptığı açıklamada kullanıcı büyümesinin durgun olduğunu ve gelirin tatmin edici seviyeye ulaşmadığını ifade etti. X’in hem reklam gelirleri hem de platformun genel performansı açısından zorluklarla karşı karşıya olduğu görülüyor.