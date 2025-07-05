Alan adları (domain'ler) aklınızın ucundan bile geçmeyecek fiyatlara satılabiliyor. Bu içeriğimizde dünyanın en pahalı alan adlarına bakıyoruz. Listede ağzınızı açık bırakacak fiyatlar var.

İnternetin en önemli yapı taşlarından olan domain’ler, yani alan adları günümüzde büyük önem taşıyor. Bu alan adları, basitçe açıklayacak olursak bir sitenin internetteki adı ve adresini temsil ediyor. Örneğin “webtekno.com”u alan adı örneği olarak verebiliriz. Tabii ki bu alan adlarına sahip olmak için satın almanız lazım.

Birçok insan, alan adı satın almayı aklına getirdiğinde düşük ücretler düşünür. Ancak durum hep böyle değil. Öyle ki bazı popüler alan adları milyonlarca dolara satılabiliyor. Peki en pahalı domain’ler neler? Bu içeriğimizde en pahalı alan adlarını sizler için derledik. Aşağıdaki listeyi görünce “Ne paralar dönüyormuş.” diyeceksiniz.

En pahalı alan adları (domain'ler)

Cars.com - 872 milyon dolar Business.com - 350 milyon dolar LasVegas.com - 90 milyon dolar CarInsurance.com - 49,7 milyon dolar Insurance.com - 35,6 milyon dolar VacationRentals.com - 35 milyon dolar PrivateJet.com - 30,18 milyon dolar Voice.com - 30 milyon dolar Internet.com - 18 milyon dolar 360.com - 17 milyon dolar

10. 360.com – 17 milyon dolar

Şu anda Çinli bir site olarak hizmet veren 360.com, 17 milyon dolarlık (677 milyon TL) bir ücrete sahip. 2014 yılında satılan site, yüksek trafiği nedeniyle bu kadar pahalı bir fiyattan alıcı bulmuştu. Alışveriş gibi farklı farklı online hizmetler veren bir site olduğunu söyleyebiliriz.

9. Internet.com – 18 milyon dolar

Listenin 9’uncu sırasında direkt olarak “internet” isminin geçtiği “Internet.com” yer alıyor. Bu site, 2009 yılında 18 milyon dolara (717 milyon TL) satılarak zamanının en pahalı domain’lerinden biri olmayı başarmıştı. Bu kadar popüler bir alan adının böyle yüksek bir değere sahip olması pek şaşırtıcı değil. Sitenin sahibinin QuinStreet Inc. isimli domain yatırımları yapan ABD’li bir firma olduğunu belirtelim.

8. Voice.com – 30 milyon dolar

2019 yılında Block.one isimli blok zinciri şirketi tarafından satın alınan Voice.com, 30 milyon dolar (1.1 milyar TL) gibi devasa bir fiyata sahip. Şirket, bu alan adını kendi sesli sohbet platformu için satın almıştı.

7. PrivateJet.com – 30,18 milyon dolar

7’inci sırada ise özel jet anlamına gelen “PrivateJet.com” yer alıyor. Bu alan adı, Nations Luxury Transportation tarafından satın alınmıştı. Değeri ise 30,18 milyon dolar (1,2 milyar TL). Sitede özel jet hizmeti kullanıcılara sunuluyor.

6. VacationRentals.com – 35 milyon dolar

35 milyon dolar (1,3 milyar TL) gibi ağızları açık bırakan değere sahip VacationRentals.com, HomeAway Inc isimli şirketin bünyesi altında faaliyet gösteriyor. Tatil rezervasyonu yapabildiğiniz bir site olduğunu belirtelim.

5. Insurance.com – 35,6 milyon dolar

Sigorta anlamına gelen “Insurance.com”, 35,6 milyon dolarlık (1,4 milyar TL) fiyata sahip. QuinStreet Inc. tarafından satın alınan bu site finansal ve sigorta hizmetleri odaklı bir platformu. Ancak şu an giriş yapmayı denediğimizde siteye ulaşamıyoruz. Neden böyle bir şey olduğu, kapatılıp kapatılmadığı konusunda bir bilgi yok. Buna rağmen hâlâ dünyanın en pahalı domain’leri arasında yer alıyor.

4. CarInsurance.com – 49,7 milyon dolar

Bir zamanlar en pahalı domain uvanına sahip olan CarInsurance.com, 49,7 milyon dolar (1,98 milyar TL) gibi inanılmaz bir değere sahip. Araba sigortası odaklı bir platform olarak karşımıza çıkan bu sitenin sahibi de QuinStreet Inc. Ancak bu siteye ulaşmayı denediğimizde de olumlu sonuç alamadık.

3. LasVegas.com – 90 milyon dolar

ABD’nin en ünlü şehirlerinden biri olan Las Vegas’ın ismini içeren bu alan adı, tamı tamına 90 milyon dolar (3,5 milyar) değeriyle listemizin 3’üncü sırasında yer alıyor. Sitede Las Vegas ile ilgili her şey yer alıyor. Oteller, turlar, etkinlikler, turist bölgeleri gibi birçok konuda bilgi almak ve yer ayırtmak mümkün.

2. Business.com – 350 milyon dolar

Listenin ilk 2 sırasında kalan diğer alan adlarına fiyat konusunda acayip fark atan 2 domain var. Bunlardan ilki 350 milyon dolar (13,9 milyar TL) değere sahip iş odaklı bir site olan business.com. 2007’de bu fiyata RH Donnelley tarafından satın alınmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda sahipleri değişti. 2016’dan beri Purch Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

1. Cars.com – 872 milyon dolar

Birinci sırada herkesin ağzını açık bırakan, 872 milyon dolar (34,7 milyar TL) gibi acayip bir değere sahip Cars.com yer alıyor. Bu site, 2014 yılında Gannet.Co. tarafından bu fiyata satın alınmıştı. Arabalar konusunda ABD’nin en büyük sitelerinden olan Cars.com, araç alım satımı odaklı bir platform.