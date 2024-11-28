Dünyanın her bir bölgesinde, binlerce hatta on binlerce farklı bitki ve ağaç türü vardır. Ancak bazılarını koklamak şöyle dursun, onlara temas etmek bile büyük sağlık problemlerine davetiye çıkarabilir.

Bitkilerin bazıları her ne kadar zararsız olsa da bazıları da bir o kadar tehlikelidir. Peki bir bitki, bir insana en fazla ne kadar zarar verebilir?

Gelin, bakalım.

1. Manşinel

Yeşil bir ağaç olan Manşinel; Karayipler, Florida, Orta ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yetişir. Bu bitkinin bir diğer adı küçük ölüm elmasıdır. Çünkü çok sayıda toksin içerir ve meyvelerini yemek insan hayatını tehlikeye atabilir.

Manşinel ağacından yenilen bir meyve, ağzın ve yemek borusunun kabarmasına neden olur. Yaprakların ve kabuğun sütlü özü, güçlü bir alerjik cilt reaksiyonuna sebep olan ve formol ismi verilen tahriş edici bir kimyasal içerir. Hatta ağacına dokunmak bile cilt kabarmasına sebep olabilir.

2. Zehirli Sarmaşık

Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’nın doğu taraflarında görülen zehirli sarmaşık ve onun yakın akrabaları zehirli sumak ve zehirli meşe, urushiol ismi verilen bir kimyasal içerir. Bu bitkilere dokunulduğunda kontakt dermatit ismi verilen şiddetli, kaşıntılı ve ağrılı bir cilt iltihabıyla karşılaşılır.

Daha da korkutucu olan urushiol kimyasalanın bitkilerle temas etmiş olan giysilerde, ayakkabılarda, topraklarda veya hayvanlarda kalıcı olabilmesidir. Böylece kişiyi farkında olmadan zehirleyebilir.

3. Isırgan Otu

Avrasya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika’nın hemen hemen her yerinde bulunan ısırgan otu, otsu bir bitkidir. Bu bitkinin yaprakları ve gövdeleri, formik asit ve diğer tahriş edici maddelerle kaplı batma tüylerle donatılmıştır.

Isırgan otuna dokunulduğunda bu iğne benzeri tüyler, asidi cilde alarak yanma, karıncalanma hissine ve kaşıntılı döküntüye sebep olur.

4. Tavşan Otu

Aslında bu bitkinin iki ayrı türü vardır. İlki dev yabani tavşan otu diğeri ise yaygın yabani tavşan otudur. Bu bitkiler, Avrupa’ya özgüdür. Tavşan otlarının yaprakları ve öz suyu, furocoumarin ismi verilen kimyasallar içerir.

Bu yabani otla temas etmek ve ardından Güneş ışığına maruz kalmak, cildin ciddi kabarcıklar geliştirdiği fitofotodermatit rahatsızlığına sebep olabilir.

5. Acı Çalısı

Afrika zehirli sarmaşığı olarak da bilinen acı çalısı, Güney Afrika’ya özgüdür. Bu bitki, bir çalı veya küçük bir ağaç biçiminde olabilir. Heptadecyl katekoller olarak bilinen kimyasallarla yüklü kremsi bir öz su salgılar.

Bu öz su kuruduğunda siyaha döner ve bununla temas, kabarcıklı mor şişkin bir döküntüye sebep olur. Fakat bazı şanslı kişiler, bu bitkiye bağışıklık kazanıp onun zararlı etkilerinden korunabilir.

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