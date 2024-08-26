Dünyanın en zehirli ağacının ne olduğunu ve nerede yetiştiğini biliyor musunuz? Peki bu ağacı, bu denli ölümcül yapan nedir?

Dünya üzerinde yaklaşık 73.000 farklı ağaç türü bulunur. Her biri birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Ancak bazıları, insan sağlığını olumsuz etkiler.

Gelin, dünyanın en zehirli ağacına dair ayrıntılara bakalım.

Manşinel ağacı, sütleğengiller familyasındandır.

Boyu 3 metreden 15 metreye kadar uzanabilir. Düz ve açık kahverengi bir kabuğu, uzun dalları vardır. Yumurta şeklini andıran yaprakları 10 santimetredir ve küçük, pembe çiçekleri vardır. Meyveleri ise sarı-yeşildir.

Ağaç, henüz tam olarak tanımlanmamış güçlü bir toksin içerir. Sütü andıran beyaz özsuyu, güçlü bir alerjiye ve deride içi su dolu kabarcıklara sebep olan forbol içerir. Ayrıca cildi tahriş eden farklı maddeler de barındırır.

Bu toksin o kadar güçlüdür ki meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları veya çiy, deride kabarmalara sebebiyet verebilir. Yanan odundan gelen dumanı ise geçici körlüğe neden olabilir.

Manşinel ağacının ismi, yaprak ve meyveleri elmayı andırdığı için İspanyolca “küçük elma” anlamına gelen “manzinella” dan türemiştir.

Ayrıca dünyanın en zehirli ağacı olarak bilindiği için “küçük ölüm elması” olarak da anılır. Bu ağacın meyvelerini yemek, ölüme sebebiyet verebilir. Ağız ve yemek borusunda kabarcıklar çıkarır, yaprakları ve gövde kabuğu güçlü bir alerjik cilt reaksiyonu oluşturur.

Özetle Batı Hindistan ve Amerika’nın belirli bölgelerinde bulunan bu ağaç, içerdiği toksin sebebiyle dünyanın en zehirli ağacı olarak bilinir ve neyse ki Türkiye'de yetişmez.

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