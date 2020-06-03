Dünyanın En Temiz Havasına Sahip Bölgesi Açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Colorado Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, uzun süren çalışmalar sonucunda Antarktika Kıtası'nı çevreleyen Güney Okyanusu’nun Dünya'daki en temiz havaya sahip bölge olduğunu tespit etti.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin resmi dergisi olan Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayınlanan araştırmaya göre Antarktika Kıtası'nı çevreleyen Güney Okyanusu, dünyada en temiz havaya sahip bölge. Antarktika Okyanusu olarak da bilinen su kütlesi, Dünya'nın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusu konumunda.

Güney Okyanusu’nun bu ünvanı almasının altında, insan etkisinin en az olduğu yer olması yatıyor. Güney Okyanusu'nda biroaerosol bileşimini inceleyen bilim insanları, bölgede insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların, diğer alanlara göre çok daha az olduğunu tespit etti.

Güney Okyanusu'nda insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların, diğer alanlara göre daha az olduğu tespit edildi

Küçük katı partiküllerin veya sıvı damlacıkların gaz içinde dağılması anlamına gelen aerosoller ve havada asılı duran gazlar, hava kirliliğine neden olan etmenlerin başında geliyor. Fakat araştırmacılar, insan yaşamından uzak olan Güney Okyanusu ve Antarktika Kıtası’nın bu kirlilikten görece etkilenmediğini söylüyor.

Havadaki bakterileri, alt atmosferin özelliklerini çıkarmak için bir ‘teşhis aracı’ olarak kullandıklarını belirten araştırma ekibi, bölgenin bakir kaldığını ve bozulmadığını ifade ediyor. 2000 yılında, Uluslararası Hidrografik Örgütü (International Hydrographic Organization) tarafından Dünya'nın beşinci okyanusu olarak kabul edilen Güney Okyanusu, 21.000 kilometrelik bir uzunluğa sahip.

Antarktika Kıtası'nı çevreleyen Güney Okyanusu, Dünya'nın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusu olarak biliniyor

İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen hava kirliliği, yeryüzündeki canlı hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Araştırmalar; sanayi, endüstri ve ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ile ormanların tahribinin, atmosferdeki karbondioksit miktarını yüzde 5 oranında arttığını gösteriyor.

Bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle adını sıkça duyduğumuz Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, dünyada her yıl yedi milyon insan hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri dahil pek çok hastalık riskini artırdığı ifade edilen hava kirliliği, günümüzde hala küresel bir halk sağlığı krizi olmaya devam ediyor.