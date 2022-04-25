Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elinde tutan Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. Tanaka, daha önce yaptığı açıklamada 120 yaşına kadar yaşamayı hayal ettiğini söylemişti.

9 Mart 2019’da Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi’ ve ‘dünyanın yaşayan en yaşlı kadını’ olarak ilan edilen Japonya doğumlu Kane Tanaka’dan bugün üzücü haber geldi. Tanaka, kendisi için amaçladığı hedefe ulaşamadan 119 yaşında hayatını kaybetti.

2 Ocak 1903 doğumlu olan Tanaka, yaşadığı bakım evinden transfer edilerek bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Fakat Tanaka’nın 19 Nisan’da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan son doğum gününde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Ciddi hastalıklar geçirdi:

Kane Tanaka, hayatı boyunca büyük hastalıklarla başa çıkmıştı. 35 yaşındayken paratifo ateşine yakalanmış, 45 yaşındayken pankreas kanseri ameliyatı geçirmişti. Son olarak kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan Kane, 103 yaşında ameliyat masasına yatmıştı. Kane, uzun ömürlü olmak için Tanrıya, aileye, uykuya, umuda, iyi beslenmeye ve matematik pratiklerine inandığını belirtmişti.

Dünyanın en yaşlı kişisi değişti

Kane Tanaka’nın ölümüyle birlikte dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi ve dünyanın yaşayan en yaşlı kadını unvanlarının da el değiştirmesi bekleniyor. Tanaka’nın ardından bu unvana layık olacak kişinin 115 yaşındaki Fusa Tatsumi olacakken, resmi değişimin ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.