Bilim insanları, 380 milyon yıl yaşıyla dünyanın en yaşlı kalbini fosil halde gün yüzüne çıkardı. Kalp, evrimsel sürece de yeni bir ışık tuttu.

Bilim insanları, bugün Dünya üzerindeki yaşama dair en büyük keşiflerden birine imza attıklarını duyurdu. Curtin Üniversitesi’nden bilim insanlarının imzasını taşıyan ve Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dünyanın en yaşlı kalp fosili gün yüzüne çıkarıldı. Bugüne kadar son derece iyi bir şekilde korunduğu belirlenen fosilin yaşı 380 milyon yıl olarak belirlendi.

Paylaşılan bilgilere göre 380 milyon yaşındaki kalp, antik bir balığın kalbiydi. Bu kalple birlikte balığın fosilleşmiş midesi, bağırsakları ve karaciğeri de gün yüzüne çıkarıldı. Üstelik keşfedilen fosiller, evrim tarihi hakkında da önemli bilgiler sundu.

Karşınızda dünyanın en yaşlı kalbi:

Araştırmanın başındaki isim olan Kate Trinajstic, paylaştığı açıklamasında keşfedilen fosillerin çenesiz ve çeneli omurgalılar arasında daha büyük bir evrimsel sıçramaya işaret ettiğini belirtti. Kate, bu balıkların kalplerinin kelimenin tam anlamıyla ağızlarında ve solungaçlarının altında olduğunu söyledi. Bu durum, günümüzdeki köpekbalıklarında da görülen bir durum.

Bununla birlikte balığın karaciğerinin büyük olduğu ve bunun, tıpkı günümüzdeki köpekbalıkları gibi yüzer durumda kalmalarını sağladığı belirtildi. Balık, günümüz kemikli balıklarının da fosil balıkla aynı dönemde değil, daha sonraki bir dönemde, bu balıklardan bağımsız olarak evrimleştiklerini gösterdi. Zira bilim insanları, inceledikleri soyu tükenmiş balıkların hiçbirinde akciğere dair bir iz bulamadı. Akciğerli balıkların akciğerlerinin, balıklardaki yüzme mesanelerinden evrimleştiği düşünülüyordu.