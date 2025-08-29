Daha önce dünyanın ilk 750Hz monitörünü üreten Antgamer, şimdi de tam 1000Hz yenileme hızına sahip modeliyle karşımızda.

HKC’nin alt markası Antgamer, oyun monitörlerinde yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Şirket, 2026’da piyasaya sürülecek dünyanın ilk 1000Hz yenileme hızına sahip arkadan aydınlatmalı monitörünü tanıttı. Daha önce 750Hz’lik bir modelle dikkatleri üzerine çeken marka, bu kez sınırları daha da zorluyor.

Yeni model, yalnızca hız konusunda değil, görüntü netliğiyle de fark yaratmayı hedefliyor. Ekranın “zoned backlight” teknolojisi sayesinde aydınlatma, tek parça yerine farklı bölgelerden yönetilebiliyor. Bu da kontrastı artırırken, yüksek hızlarda daha temiz bir görüntü sağlıyor.

Peki 1000Hz yenileme hızı gerekli mi?

Antgamer’ın 1000Hz ekranı, ayrıca Black Frame Insertion (siyah kare ekleme) tekniğini kullanarak gözün önceki kareyi daha kısa sürede algılamasını sağlıyor. Bu yöntem, özellikle hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltarak görsel akıcılığı üst seviyeye taşıyor.

Her ne kadar 1000Hz kulağa çılgınca gelse de uzmanlara göre bu teknoloji çoğu oyuncu için fazla iddialı. Yine de rekabetçi oyunlarda avantaj sağlama potansiyeli büyük. Antgamer’ın yeni monitörü 2026’da piyasaya sürülecekken fiyatı şimdilik açıklanmış değil. 750Hz’lik model ise hâlihazırda 1.110 dolarlık fiyat etiketine sahip.

Peki siz Türkiye'ye gelse 1000Hz yenileme hızına sahip bir monitörü satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.