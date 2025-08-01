AOC, 610 Hz yenileme hızına sahip yepyeni bir monitör tanıttı. Bu monitör, Counter-Strike ortaklığında geliyor ve CS2'ye özel bir mod da içeriyor.

Monitör deyince en öne çıkan firmalardan biri olan AOC, yepyeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Teknoloji devi, şimdi de özellikleriyle oyunseverleri hayran bırakacak bir monitör tanıttı. Üstelik bu monitör, dünyanın en popüler oyunlarından olan Counter-Strike 2 ortaklığıyla geliyor.

AOC’un yeni monitörü, Agon Pro CS24A ismini alıyor. Başta yenileme hızı olmak üzere gerçekten etkileyici birçok özelliği var. FPS manyaklarını gerçekten mutlu edecek bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. CS2 ortaklığı da hem tasarım hem de teknik tarafta Counter-Strike’a özel detayları olmasını sağlamış.

610 Hz yenileme hızı, CS2 modu ve dahası

Peki CS24A monitörü neler sunuyor? Cihazda 610 Hz’lik çok üst seviye bir yenileme hızı var. Zaten AOC ve ASUS, piyasadaki en fazla yenileme hızına sahip monitörleri sunan firmalardandı. Bunlar arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Monitörde IPS panel kullanıldığını da ekleyelim.

CS24A monitörü, 24 inçlik bir boyuta sahip. 1920x1080 piksel ile FHD çözünürlük sunabiliyor. 0.3 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC, MBR+ hareket bulanıklığı azaltma gibi özellikleriyle de e-spor konusunda öne çıkan bir cihaz olacağını söyleyebiliriz. Cihazın fiyatı ise 792 dolar olarak açıklandı. Dünya çapında satışa eylülde çıkacak.

Counter-Strike ortaklığından da bahsedelim. Monitörün siyah çerçevesi, tabanında CS logosu bulunan altın rengi bir ayakla desteklenmiş. Arkasında da CS logosu var. Teknik tarafa baktığımızda ise monitörün CS2 moduyla geldiğini görüyoruz. Bu modda gama değerini optimize etme, gecikmeyi azaltma, daha keskin görseller ve akıcı hareketler gibi iyileştirmelerle en iyi FPS deneyimi sunulmaya çalışılıyor. CS2 modu, tek bir tıkla aktifleştirilebiliyor.