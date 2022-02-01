BOE Technology'nin üzerinde çalıştığı 500 Hz'lik monitöre ait bir video sızdırıldı. Söz konusu video, bu monitörün TFT panele sahip olduğunu düşündürüyor. Peki 500 Hz'lik bir monitör, geleneksel modellere kıyasla nasıl bir deneyim sunacak?

Dünyanın en büyük LCD, OLED ve kavisli ekran üreticilerinden bir tanesi olan BOE Technology, yakın bir gelecekte monitör sektöründe devrim yaşatacak gibi görünüyor. Zira şirkete ait olan bir videonun sızdırılması, BOE Technology'nin tam 500 Hz tazeleme oranı sunan bir monitör üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Mevcut koşullar altında piyasaya sürülen en iyi monitörler, 360 Hz tazeleme oranı sunuyor. BOE Technology'nin üzerinde çalıştığı monitör ise bu sınırı daha da üst seviyeye taşıyor. 27 inç büyüklüğündeki monitörde OLED panel tercih etmeyen mühendisler, sızdırılan videoda oksit yarı iletken görüntüleme teknolojisinden bahsediyorlar. Bu TFT'yi düşündürüyor olsa da net bir açıklama yapılması gerekiyor.

Prototip, işte böyle görünüyor

Bir monitörün 500 Hz tazeleme oranı sunabilmesi demek, bu monitörün her 2 milisaniyede 1 kez yeni görüntü oluşturması anlamına geliyor. Bu görüntü oluşumu 360 Hz'lik monitörlerde 2,78 milisaniyede 1 kez, 240 Hz'lik monitörlerde 4,17 milisaniyede 1 kez gerçekleşiyor. 60 Hz ekranda görüntü oluşumu 16,7 milisaniyede 1 kez gerçekleşirken 144 Hz'deki popüler monitörler, 6,95 milisaniyede 1 kez yeni görüntü oluşturuyor. Bu oranlardan, kullandığınız monitör ile BOE Technology'nin henüz üretim aşamasında olan monitörünü kıyaslayabilirsiniz.

BOE Technology'nin üzerinde çalıştığı monitör, 500 Hz tazeleme oranını yalnızca 1080p görüntü kalitesinde sunabiliyor. Bu pek de şaşırtıcı bir durum değil. Zira 360 Hz tazeleme oranı sunan monitörler de aynı çözünürlük desteğine sahipler. Bu durum ilerleyen dönemlerde nasıl değişir bilinmez ancak yaşanan gelişmeler, monitör teknolojilerinde çok büyük yeniliklerle karşılaşacağımızın açık bir göstergesi. Peki 500 Hz tazeleme oranına ihtiyaç var mı? İşte bu sorunun cevabı tartışmalı...

İşte 500 Hz tazeleme oranına sahip monitörün sızdırılan videosu