Samsung, Şimdiye Kadarki En Büyük Kavisli Monitörünü Tanıttı

Samsung, 55 inçlik şimdiye kadar en büyük kavisli monitörünü tanıttı. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan monitörün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Samsung, hem oyunculara hem de profesyonel/yaratıcı iş hayatına hitap eden şimdiye kadarki en büyük kavisli monitörü olan 55 inçlik Odyssey Ark'ı tanıttı. Uyun oynarken hem önünüzü hem de yanınızı görebilmeniz için görüş alanınızı çevreleyen Odyssey Ark’ı dilerseniz iş için 90 derece döndürerek dikey şekilde de kullanabilir; elektronik tablolar dahil görmeniz gereken her şeye aynı anda erişim sağlayabilirsiniz.

49 inç Odyssey Neo G9'un çok daha geniş 32:9 formatının aksine oldukça keskin bir eğriliğe ve 16:9 en boy oranına sahip bir Quantum Dot Mini LED ekrana sahip olan Odyssey Ark; yüksekliği ayarlanabilir standı (HAS) sayesinde kendi ekseni etrafında dönebilir, eğilebilir ve size en uygun açıda ayarlayabilir. Normalde dikey olarak eğildiğinde o kadar büyük ki ekranın üst kısmını görmek için boynunuzu kaldırmanız gerektiğini düşündüğünüzde Odyssey Ark’ın bu özelliği oldukça önemli.

Odyssey Ark, 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek

Odyssey Ark; 4K ekranından ve parlak, renkli görüntülerinden ödün vermeden oyuna veya programa uyacak şekilde tamamen uyarlanabilir bir ekran boyutuyla kullanıcıların monitörü tam olarak istedikleri şekilde ayarlamalarına olanak tanıyan çoklu görüntüleme seçenekleri de sunuyor.

Buna ek olarak monitörün aydınlatmayı ve arayüzü yönetmek için bir kablosuz kontrolörü de bulunuyor. Monitörün yenileme hızı, renk doğruluğu, gecikme süresi ve daha pek çok diğer özelliğine dair henüz herhangi bir açıklama gelmese de; işin içinde Mini LED olduğu düşünüldüğünde makul derecede parlak, hızlı ve renk doğruluğu yüksek bir monitör olacağı söylenebilir.

YouTuber Tim Schofield’ın Twitter’dan paylaştığı bazı görüntülerse Samsung’un şimdiye kadarki en büyük kavisli monitörü olan Odyssey Ark’ın görkemini daha net bir şekilde gösteriyor. 2022'nin ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülmesi planlanan monitörün fiyatı ise şimdilik meçhul.