Dünyanın İlk Araç İçi VR Sistemi Kullanıma Sunuldu

Holoride isimli bir firma, dünyanın ilk araç içi VR deneyimini sunuyor. Audi destekli olan Holoride firması, dünyanın ilk “araç içi sanal gerçeklik deneyimi” için Ford ve Universal Pictures ile beraber çalıştı.

Holoride firması, yeni projesi olan “araç içi sanal gerçeklik deneyimi” teknolojisini, 2020 Ford Explorer araçlara entegre etti. 2020 Ford Explorer’lara entegre edilen VR deneyimi bugünlerde Frankenstein’ın Gelini teması ile insanların ziyaretine açılmış durumda.

Holoride şirketi, araçların hareketleri ve navigasyon verilerine artırılmış gerçeklik ekleyerek araçları hareket eden tema parklarına dönüştürüyor. Holoride şirketi, Daniel Profendiner, Marcus Kühne ve Nils Wollny tarafından kuruldu.

Araç içi VR’ı denemek isteyenler, 2020 Ford Explorer’a biniyorlar, emniyet kemerini bağlıyorlar ve VR setini takarak oyuna başlanıyor. VR seti takıldıktan sonra Frankenstein’a bir mesaj iletme yolculuğundaki Frankenstein’ın Gelini haline geliniyor. Gelinin, Frankenstein’a not iletme yolculuğunda, oyuncular aracın hareketine uyum sağlayan ses efektleri ve görseller ile tamamen sanal canavarlar ve engellerle karşılaşıyorlar.

Holoride’ın araç içi VR deneyiminin içeriklerini, REWIND ile beraber Universal Monsters oluşturdu. Şirketin araç içi VR deneyimi, şu sıralar Universal CityWalk’ta sergileniyor ve insanların kullanımına sunuluyor. Kasım ayının başına kadar Frankenstein’ın Gelini teması, ziyaretçiler tarafından denenebilecek.

Holoride, Ford’un yanında Audi’nin araçları içinde VR çalışması yapmaya devam ediyor. Şirket, CityWalk’ta sisteminin denenmesinden çıkaracağı deneyimi çalışmalarına muhakkak ekleyecektir. Holoride’ın araç içi VR’larını önümüzdeki birkaç sene içerisinde araçlarda görmeye başlayacağız.