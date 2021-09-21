Dünyanın İlk Tam Elektrikli Yük Treni Raylara İndi

Dünyanın ilk elektrikle çalışan yük taşıma treni, bugün ABD’de ortaya çıktı. Raylarla yeni buluşan FLCdrive adlı elektrikli lokomotif, 7 megawatt’lık aküsüyle kilometrelerce yük taşıyabiliyor. Elektrikli yük trenleri, demiryolu emisyonlarını gözle görülür miktarda azaltabilir gibi görünüyor.

Küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin ve doğal kaynak tüketiminin büyük hız kazandığı dünyamızda bu durumu yavaşlatacak alternatiflere yönelim de hızla artıyor. Fosil yakıtlar yerine elektrik kullanan araçlar da bu değişimde önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojinin trenlerde kullanılması yeni bir durum değil, ancak bugün gerçekleşen gelişme bu alanda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Dünyanın birçok yerinde elektrikli tren hatları bulunuyor ve yıllardır kullanılıyor. Ancak bunların hepsi yolcu trenleri. Bugün ise ilk kez elektrikli bir yük treni raylara indirildi. FLXdrive adındaki yük treninin aküsü bir Tesla aracınınkinden 100 kat daha fazla enerji taşıyor.

Tesla’larca güçle raylarda ilerliyor:

Pittsburgh merkezli ABD’li demiryolu şirketi Wabtec’in ‘dünyanın ilk elektrikli aküyle çalışan yük treni’ niteliğindeli treni ortaya çıktı. Demiryolu taşımacılığının sürdürülebilirliği konusunda devrim niteliğinde olacak FLXdrive, 7 megawatt’lık bir aküyle çalışıyor. Yani onlarca Tesla aracın demiryolunda yük çektiğini hayal ederek lokomotifin gücünü görebilirsiniz. ABD’de ulaşımın oluşturduğu karbon salınımının çeyreğini demiryolu yük taşımacılığı oluşturuyor ve bu durum, dünyanın farklı bölgelerinde de pek farklı değil.

FLXdrive’ın ilk kez raylara inmesi oldukça küçük bir adım, ancak önemi yadsınamaz. Bu tip elektrikli yük trenlerinin yaygınlaşması, iklim krizini yavaşlatmak için yaptığımız birçok şeyin yanında önemli bir yere sahip olacak. Kaldı ki krizi önlemek için kesinlikle yeterli çaba sarf etmiyoruz.

Kömür endüstrisi şu ana kadar hep demiryolu sektörünü ayakta tutan unsur oldu. Diğer yük taşıma yollarının ise elektrikli hale gelmesi, ‘karbon nötr’ sıfatını taşıması oldukça zordu. Demiryolu şirketleri FLXdrive gibi lokomotiflerle daha çok haşır neşir olduğu ve kömürle yollarını ayırdığı takdirde dünyanın en çok tercih edilen yolculuk ve yük taşımacılığı opsiyonları haline gelebilirler. Tabii bu olduğu zamanda şöyle sıkıntılı bir soru aklımıza geliyor: Bu kadar elektrik, tamamen ya da çoğunlukla çevre dostu yollarla üretilebilecek mi? Tartışmalar bu soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabiliyor, elektriğe geçişin kaderini ise zaman gösterecek.