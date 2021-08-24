Virgin Hyperloop, yıllardır üzerinde çalıştığı ultra yüksek hızlı treniyle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, saatte 1.223 kilometre hıza ulaşan trenin arkasındaki teknolojiyi ve yolculara nasıl bir deneyim sunulacağını anlatıyor.

Virgin Hyperloop isimli bir şirket, yıllardır dünyadaki ulaşım düzenini değiştirecek bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hyperloop isimli özel bir hızlı tren geliştirmeye çalışan şirket, özellikle de son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Şirket şimdi, 6 saatlik bir yolculuğu yalnızca 30 dakikaya indiren ultra hızlı treniyle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı.

Virgin Hyperloop tarafından hazırlanan video, önümüzdeki yıllarda tren yolculuklarının nasıl olabileceğine ışık tutuyor. Geliştirdikleri teknolojiyi tüm detaylarıyla açıklayan ve Hyperloop'un nasıl bir deneyim sunacağından bahseden şirket, uçmaktan hoşlanmayan ancak çok hızlı bir şekilde yolculuk yapmak isteyen insanların bir numaralı tercihi olacak gibi görünüyor.

Hyperloop için hazırlanan tanıtım videosu

Hyperloop, aslında Elon Musk'ın ilginç projelerinden bir tanesiydi. 2012 yılında duyurulan proje, daha sonra Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla'ya yoğunlaşması nedeniyle el değiştirdi. Dünyanın en zengin insanlarından olan uzaya çıkan ilk sivil insan Richard Branson, 2017 yılında bu projenin peşine düştü. Yapılan yatırımlar ve projeye olan inanç, 21. yüzyıl yolculuklarının değişmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Düşük basınçlı bir tüp içerisine yerleştirilerek hareket ettirilen Hyperloop, saatte 1.223 kilometre hıza ulaşabilecek şekilde dizayn ediliyor. Üstelik bu yüksek hız, kapsül şeklindeki yolcuları riske atmayacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, bu ultra yüksek hızlı trenle ilgili her şeyin yolunda olduğunu gözler önüne seriyor. Peki siz, 1.223 km/sa hızla giden bir tren için ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.