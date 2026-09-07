Dünyanın İlk "Tamamen Şeffaf Video Oyun Konsolu" Geliyor: İşte Yeni Arduview'in Özellikleri ve Fiyatı!

Dünyanın ilk tamamen şeffaf el konsolu Arduview, çok yakında şeffaf ekranı, anakartı ve kasasıyla retro oyun severler için Kickstarter’a geliyor.

Oyun sektörü yıllardır şeffaf kasalı cihazlara aşina olsa da tasarımıyla gerçekten ilgi çekecek yeni bir el konsolu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

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"Dünyanın ilk tamamen şeffaf video oyun konsolu" olarak adlandırılan Arduview, ilk üretilen birimlerini görücüye çıkardı ve çok yakında kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da yerini alacak. Sadece dış kasası değil, içindeki anakartı ve ekranı da şeffaf olan bu cihaz, cam berraklığındaki tasarımıyla retro oyun meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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Gövdesinden ekranına kadar tamamen şeffaf

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Game Boy Color’ın unutulmaz "Atomic Purple" sürümünden yakın zamanda duyurulan şeffaf yeşil Xbox Series X25 modeline kadar piyasada birçok şeffaf kasalı konsol gördük ancak Arduview’un kurucusu Louis Huang, geleneksel şeffaf konsolların saydamlığının her zaman dış kasada kalmasından rahatsız olduğunu belirtiyor.

Babson College öğrencisi olan Huang, bu durumu bir adım öteye taşıyarak şeffaf bir OLED ekran, şeffaf devre kartı ve şeffaf kasayı bir araya getirdiklerini, böylece cihazın bir tarafından bakıldığında diğer tarafının tamamen görülebildiğini ifade ediyor.

Peki ya teknik özellikler?

Arduview’un içi de tasarımı kadar kendine özgü bir yapıya sahip. Açık kaynaklı Arduboy projesini temel alan konsol, Arduino platformu üzerine kurulu. Gücünü ATmega32u4 mikrodenetleyiciden alan bu minik cihaz, 2,5 KB RAM ve 32 KB depolama gibi oldukça kısıtlı kaynaklarla topluluk tarafından geliştirilen yüzlerce 8-bit oyunu çalıştırmak üzere tasarlandı.

Yalnızca 50 gram ağırlığında olan Arduview, USB-C üzerinden şarj ediliyor ve bilgisayara bağlanıyor. Herhangi bir uygulama mağazası veya Wi-Fi bağlantısı bulunmayan cihaz, kullanıcılara karmaşadan uzak "aç ve oyna" deneyimi sunuyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Kickstarter kampanyasının tam başlangıç tarihi henüz açıklanmasa da ilk destekçilerin cihazlarına 2027 yılında kavuşması bekleniyor.

Perakende satış fiyatının 100 dolar olacağı belirtilen konsol için erken erişim programı üzerinden 5 dolar ödeyerek 49 dolarlık "kurucu fiyatını" rezerve etmek hâlâ mümkün.