Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Dünyanın İlk "Tamamen Şeffaf Video Oyun Konsolu" Geliyor: İşte Yeni Arduview'in Özellikleri ve Fiyatı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Dünyanın ilk tamamen şeffaf el konsolu Arduview, çok yakında şeffaf ekranı, anakartı ve kasasıyla retro oyun severler için Kickstarter’a geliyor.

Dünyanın İlk "Tamamen Şeffaf Video Oyun Konsolu" Geliyor: İşte Yeni Arduview'in Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun sektörü yıllardır şeffaf kasalı cihazlara aşina olsa da tasarımıyla gerçekten ilgi çekecek yeni bir el konsolu piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

"Dünyanın ilk tamamen şeffaf video oyun konsolu" olarak adlandırılan Arduview, ilk üretilen birimlerini görücüye çıkardı ve çok yakında kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da yerini alacak. Sadece dış kasası değil, içindeki anakartı ve ekranı da şeffaf olan bu cihaz, cam berraklığındaki tasarımıyla retro oyun meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

İçerikten Görseller

Dünyanın İlk "Tamamen Şeffaf Video Oyun Konsolu" Geliyor: İşte Yeni Arduview'in Özellikleri ve Fiyatı!
2
2

Gövdesinden ekranına kadar tamamen şeffaf

2

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Game Boy Color’ın unutulmaz "Atomic Purple" sürümünden yakın zamanda duyurulan şeffaf yeşil Xbox Series X25 modeline kadar piyasada birçok şeffaf kasalı konsol gördük ancak Arduview’un kurucusu Louis Huang, geleneksel şeffaf konsolların saydamlığının her zaman dış kasada kalmasından rahatsız olduğunu belirtiyor.

Babson College öğrencisi olan Huang, bu durumu bir adım öteye taşıyarak şeffaf bir OLED ekran, şeffaf devre kartı ve şeffaf kasayı bir araya getirdiklerini, böylece cihazın bir tarafından bakıldığında diğer tarafının tamamen görülebildiğini ifade ediyor.

Peki ya teknik özellikler?

2

Arduview’un içi de tasarımı kadar kendine özgü bir yapıya sahip. Açık kaynaklı Arduboy projesini temel alan konsol, Arduino platformu üzerine kurulu. Gücünü ATmega32u4 mikrodenetleyiciden alan bu minik cihaz, 2,5 KB RAM ve 32 KB depolama gibi oldukça kısıtlı kaynaklarla topluluk tarafından geliştirilen yüzlerce 8-bit oyunu çalıştırmak üzere tasarlandı.

Yalnızca 50 gram ağırlığında olan Arduview, USB-C üzerinden şarj ediliyor ve bilgisayara bağlanıyor. Herhangi bir uygulama mağazası veya Wi-Fi bağlantısı bulunmayan cihaz, kullanıcılara karmaşadan uzak "aç ve oyna" deneyimi sunuyor.

Fiyat ve çıkış tarihi

Kickstarter kampanyasının tam başlangıç tarihi henüz açıklanmasa da ilk destekçilerin cihazlarına 2027 yılında kavuşması bekleniyor.

Perakende satış fiyatının 100 dolar olacağı belirtilen konsol için erken erişim programı üzerinden 5 dolar ödeyerek 49 dolarlık "kurucu fiyatını" rezerve etmek hâlâ mümkün.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com