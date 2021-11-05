Dünyanın ilk uçan yarış arabası olarak bilinen Airspeeder Mk3, bu kez bir yarış ile karşımıza çıktı. F1 yarışlarının havadaki versiyonu olarak kullanılması planlanan uçan yarış arabası, 300 metrelik bir pistte 155 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

Avustralya merkezli bir şirket, uzun zamandır bir proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu proje, kelimenin tam anlamıyla bir uçan yarış arabasını kapsıyor. "Airspeeder Mk3" olarak isimlendirilen ve araba diyor olsak da temelinde bir drone olarak karşımıza çıkan bu araç, birkaç ay önce uçuş görüntüleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu projeyle ilgili bazı yeni gelişmeler var.

Alauda Racing isimli şirket tarafından geliştirilmekte olan Airspeeder Mk3, bu kez bir drag yarışı yaptı. İçerisinde pilot olmasa da uzaktan kumanda ile kontrol edilen uçan yarış arabası, oldukça etkileyici görüntüler sunmayı başardı. Geliştirilen iki prototipi uçuran şirket, 300 metrelik kısa pistte 50 metre yüksekliğe ve 155 km/sa hıza ulaşmayı başardı.

F1 yarışlarının havadaki versiyonu olacak

Airspeeder Mk3'ün oldukça etkileyici özellikleri var. Örneğin bu uçan yarış araçları 500 metre yüksekliğe çıkabilecek ve 100 km/sa hıza yalnızca 2,8 saniyede ulaşabilecek şekilde dizayn edildi. Karbon fiber gövdeye sahip olan araçlar, ilerleyen dönemlerde ise bugün milyonlarca hayranı olan F1 yarışlarının havadaki versiyonu haline gelecekler. Pilotlar aracılığıyla yönetilebildikleri gibi uzaktan kumanda sayesinde de kontrol edilebilen Airspeeder Mk3, ilerleyen yıllarda çok konuşulacak gibi görünüyor.

Alauda Racing, az önce bahsettiğimiz özelliklerle donatılmış Airspeeder Mk3'ü yarıştırarak, aslında bu uçan yarış arabasının yeni bir dönemi başlatmak üzere olduğunu gözler önüne sermiş oldu. Şimdi izleyeceğiniz videoda da görebileceğiniz gibi uçan arabalar, çok yakın bir gelecekte üzerine bahislerin bile oynanabileceği bir hal alacak gibi görünüyor.

İşte Airspeeder Mk3'lerin yarıştırıldığı o anlar