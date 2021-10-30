Geleceğin Otomobil Yarışı PURE-ETCR, 2022'de Türkiye'de

Gelecek yıl ikincisi düzenlenecek olan ve 680 beygir güce ulaşabilen tamamen elektrikli otomobillerin mücadele ettiği, geleceğin otomobil yarışı olarak gösterilen PURE-ETCR 2022 yılında Türkiye’de düzenlenecek. Organizasyonun Türkiye’ye gelmesini sağlayan EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, mücadele heyecanını ve vizyonu birleştiren bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Elektrikli araçların giderek daha da yaygınlaşmasıyla gelecek yılların en önemli uluslararası motor sporları arasında yer alması beklenen PURE ETCR (Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası), 2022 yılında Türkiye’de gerçekleşecek. Türkiye, geçtiğimiz ay çok ses getiren Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı ancak bir sebepten ötürü 2022 yarış takviminin dışında kaldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan otonom araç yarışı ise dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Türkiye elektrikli otomobil sektörünün ulaştığı noktayı gözler önüne seren ve önümüzdeki yıl ikinci kez düzenlenecek olan PURE-ETCR’da özel olarak tasarlanan elektrikli otomobillere ev sahipliği yapacak.

Geleceğin ‘en önemli yarış organizasyonlarından biri’ olarak gösteriliyor:

İlk kez 2021 yılında düzenlenen PURE-ETCR’da yeni nesil tamamen elektrikli araçlarıyla Hyundai, Alfa Romeo ve Cupra yer almıştı ve yarışlar İtalya, Belçika, İspanya ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleşmişti. İlk sezona katılan toplam 3 takım, 12 takım pilotu ve 6 ETCR aracı bulunuyordu. 0’dan 100 km’ye 3,2 saniyede çıkabilen bu elektrikli otomobiller, sahip oldukları 65 KWh bataryayla 680 beygir gücüne denk gelen 500 kW güce ulaşabiliyorlar.

Gelecek yılların en önemli yarış organizasyonlarından biri olarak gösterilen PURE-ETCR’nin 2022 yılında Türkiye’de gerçekleşmesini sağlayan EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer, kendini şu sözlerle ifade etti: “PUREETCR, heyecanın tavan yaptığı bir mücadeleyi sürdürülebilirlik uygulamalarıyla buluşturan son derece vizyoner bir organizasyon. Elektromobiliteyi teşvik etme, çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği yaygınlaştırma gibi birçok misyonu bulunuyor. PURE-ETCR’de üreticilerin pazarla buluşturduğu yol otomobillerinin yarış versiyonlarının yer alması ise motor sporlarına ilgi duyanlar için heyecanı artırıyor.

Geçtiğimiz yıl 5 farklı ülkede düzenlenen PURE-ETCR, 127 ülkeden canlı olarak yayınlanıyor. Yarışların 2,7 milyar haneye ulaşma potansiyeli bulunuyor. Böylesine büyük potansiyeli olan ve önemli mesajlar veren bir organizasyonun 2022’de Türkiye’de gerçekleşecek olmasını çok değerli buluyoruz. Önümüzdeki yıl motor sporları meraklılarını bambaşka bir deneyim ve oldukça heyecan verici bir müsabaka bekliyor.”