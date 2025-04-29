Dil öğrenme uygulaması Duolingo, yakında belli çalışanlarla yollarını ayırıp onların yerine yapay zekâ kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Yapay zekânın yaşadığı inanılmaz gelişim “Yakında işimizi elimizden alacaklar mı?” sorusunu beraberinde getiriyordu. Maalesef de son zamanlarda bazı şirketlerden bu tarz haberler duymaya başlamıştı. Şimdi ise dil öğrenmek isteyenlerin yakından tanıdığı Duolingo’dan böyle bir hamle geldi.

Duolingo CEO’su Luis von Ahn tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, belli çalışanlarla çalışmayı bırakıp onların yerine yapay zekâ kullanmaya başlayacak.

CEO’ya göre Duolingo bir “yapay zekâ ilki” olacak

von Ahn, kademeli olarak bu uygulamaya geçeceklerini söylüyor. Burada bahsettiği kişiler kadrolu çalışanlardan ziyade sadece belli görevler için tutulan çalışanları kapsıyor. CEO’ya göre eğer o işi yapay zekâ hâlledebiliyorsa ekstra birini almaya gerek kalmayacak.

Ayrıca şirketin işe alım, performans değerlendirmeleri gibi şeylerin de yapay zekâ tarafından yapılacağı söyleniyor. CEO’ya göre tüm bunlar Duolingo’yu bir “yapay zekâ ilki” yapacak. Şirket, hâlâ çalışanlarına derinden önem verdiğini, sadece gereksiz kısımları “ortadan kaldırmanın” bir yolu olduğunu da eklemiş. Böylece çalışanların tekrarlayan görevlere değil, yaratıcı çalışmalara ve gerçek sorunlara odaklanabileceği belirtilmiş.

Yapay zekânın insanlar yerine kullanılmaya başladığı durumlar günden güne artacak gibi duruyor. Çok yakın zamanda Shopify CEO’su Tobi Lütke de yaptığı bir açıklamada yapay zekânın yapabildiği işlere yeni insan almayacaklarını açıklamıştı. Zamanla bu tarz açıklamaların artması muhtemel.