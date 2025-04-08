Shopify CEO'su, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda eğer bir işi yapay zekâ yapıyorsa oraya yeni bir insan almak gerekmediğini gösteren ifadelere yer verdi.

Yapay zekâ artık filmleri aratmayan seviyelere gelmiş durumda. Bu da yakında “İşlerimizi elimizden alacaklar mı?” sorusunu beraberinde getiriyor. Hâlihazırda dünya çapından birçok firma yapay zekâyı kullanmaya başladı bile.

Şimdi ise bu konuda e-ticaret devi Shopify’dan endişe verici bir açıklama geldi. Şirketin CEO’su Tobi Lütke, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda yapay zekâyı kullanarak neleri yapabildiklerini ve neleri yapamadıklarını göstermelerini istedi.

Shopify CEO’su, yapay zekânın yapabildiği bir işse yeni insan almaya gerek olmadığını düşünüyor

Lütke, daha fazla çalışan alınmadan önce yapay zekânın neleri yapamadığının belirlenmesini istiyor. Yani bir nevi, eğer yapay zekâ o işi yapıyorsa yeni bir insan almaya gerek olmadığını belirtiyor.

CEO, ayrıca yapay zekâ kullanımının çok önemli hâle geldiğini de söylüyor. Ayrıca esnek yapay zekâ kullanımının şirkette çalışanlar için temel bir gereklilik olduğunu, bunun dikkatli ve özenli bir şekilde öğrenilmesi gereken bir beceri olduğunu da sözlerine ekliyor. Hatta yapay zekâ kullanımının performans değerlendirmelerinde ölçüleceği de açıklamaları arasında.

Geçen ay gönderilen ve X üzerinden paylaşılan bu mesaj, yapay zekânın iş dünyasında ne kadar büyük değişiklikler yapacağının bir göstergesi. Artık yapay zekâ kullanımını bilmemek işe girerken sorun oluşturabildiğini, yapay zekânın yapabildiği pozisyonlara yeni insan alımının gerekmediğini görmeye başlayabiliriz.