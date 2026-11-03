Apple'dan Kötü Haber! iPhone ve Mac Fiyatlarına Yeni Zam Kapıda!

Apple, tırmanan bellek maliyetleri nedeniyle iPhone ve Mac fiyatlarına yeni zamların sinyalini vererek marj uyarısında bulundu.

Apple, son çeyrek finansal raporunda güçlü bir gelir artışı kaydetmesine rağmen, tatil sezonu ve sonrasına ilişkin kârlılık beklentileri bellek çipi krizinin gölgesinde kaldı.

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Şirketin CEO'su John Ternus, bellek yarı iletkenlerindeki fiyat artışlarının daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını ve bu maliyet baskısının aralık ayından sonra da hafiflemeyeceğini belirterek kârlılık marjlarının baskı altında olduğuna dikkat çekti.

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Güçlü bilanço zayıf marj tahmininin gölgesinde kaldı

Eylül çeyreğinde beklentileri aşan Apple, yıllık bazda %11,7 artışla 114,48 milyar dolar gelir elde etti. Seyreltilmiş hisse başına kâr ise 1,99 dolarlık Wall Street tahminlerini geride bırakarak 2,10 dolara ulaştı. Şirketin amiral gemisi konumundaki iPhone gelirleri %17,5 artış gösterip 57,58 milyar dolara ulaşarak finansal tablodaki kritik ağırlığını korudu.

Ancak açıklanan bu güçlü verilere rağmen, tatil dönemini kapsayan aralık çeyreğindeki kâr marjı beklentilerinin düşmesiyle birlikte şirketin hisseleri değer kaybetti. Apple, aralık çeyreğinde gelirlerin yıllık %7 ila %10 bandında büyümesini öngörürken, eylüldeki %47,9'luk brüt kâr marjının %45 ile %46 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu oran, analistlerin %46,7 seviyesindeki beklentisinin de altında kalıyor.

Bellek enflasyonu ve tedarik zinciri baskısı

Finans Direktörü (CFO) Kevan Parekh, kâr marjındaki gerilemenin ardındaki temel faktörün bellek maliyetlerindeki artış ve Siri yapay zekâ altyapısının ölçeklendirilmesinden kaynaklanan harcamalar olduğunu ifade etti. iPhone, Mac ve iPad serilerindeki son fiyat düzenlemeleri, mevcut stoklar ve bazı bileşenlerdeki maliyet avantajları Apple'a kısmi bir nefes alanı sağlasa da CEO Ternus, mevcut stok avantajının zamanla tükeneceğini ve şirketin piyasa fiyatlarına giderek daha açık hâle geleceğini vurguladı.

Operasyon Direktörü (COO) Sabih Khan ise bellek kısıtlamalarının aralık çeyreğinde Mac ve iPad sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Gelecek tedariklerini güvence altına almak amacıyla haziran ve eylül ayları arasında üretim alım taahhütlerini 33 milyar dolar artıran Apple, devasa satın alma gücüne rağmen küresel çip enflasyonundan tamamen kaçamıyor. Uzmanlar, bellek fiyatlarındaki bu tırmanışın 2027 yılına kadar sürmesi durumunda yeni zamlar yapılmadan kâr marjlarını korumanın oldukça zorlaşacağını öngörüyor.